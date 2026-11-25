Екипи на ОП „Чистота“ извършиха основно почистване и ръчно измиване на бул. „Пещерско шосе“ в участъка от жп прелеза при бул. „Копривщица“ до края на трасето. Булевардът се мие ежедневно и машинно – с помощта на специализирани дюзи.

Почистването стартира с две метачни машини, които събраха натрупаните прах и кал вследствие на активното строителство в района, движението на тежкотоварна техника и интензивния автомобилен трафик. След това служителите на предприятието измиха двете пътни платна, тротоарите и автобусните спирки. За целта бяха използвани три 10-тонни водоноски и маркучи, с които бяха отстранени и остатъчните замърсявания.

„Пещерско шосе“ е сред най-натоварените пътни артерии в Пловдив. През последните години районът около булеварда се развива с бързи темпове, като се изграждат множество нови жилищни сгради. Това води до допълнително натоварване на инфраструктурата и налага по-чести дейности по почистване и поддържане на пътната мрежа. Целта е да се осигури по-чиста градска среда и по-добро качество на въздуха.