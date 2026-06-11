Нови правила за паркиране, пътни проекти и милиони за регионално развитие влизат в Общинския съвет

Промени в правилата за паркиране, нови пътни връзки, обновяване на пешеходната зона и участие в три мащабни европейски инвестиционни проекта са сред ключовите теми в дневния ред на местния парламент

Изменения в правилата за паркиране и организацията на движението, нови пътища към крайградски имоти, промени в пешеходната зона на центъра и участие в мащабни европейски проекти за десетки милиони левове са сред най-важните точки в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет в Пловдив на 11 юни.

Една от ключовите теми е предложението за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението и паркирането на територията на общината. Съветниците ще разгледат и промени в правилника за работа на ОП „Организация и контрол на транспорта“, което отговаря за управлението на транспортната система в града.

Сериозна част от дневния ред е посветена на подобряването на транспортната достъпност. Над десет предложения предвиждат промяна на предназначението на земеделски и ведомствени пътища в трайни пътни връзки, които да осигурят достъп до имоти в районите „Рогошко шосе – север“, „Прослав“, „Прослав – запад“ и „Скобелица“.

Предвижда се и промяна на статута на отводнителни и напоителни канали, които да бъдат превърнати в местни пътища, както и одобряване на проекта за изграждане на пасарела – т.нар. „топла връзка“ над улица „София“ в район „Христо Смирненски“, която да подобри пешеходната свързаност.

Промени се очакват и в сърцето на града. Общинският съвет ще обсъди актуализация на схемата за разполагане на преместваеми обекти в пешеходната зона, обхващаща площад „Централен“, главната улица „Княз Александър I“, площад „Римски стадион“ и улица „Райко Даскалов“.

Сред най-значимите точки обаче са три концепции за интегрирани териториални инвестиции по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г., в които Пловдив ще участва като партньор със съседни общини и институции.

Първата концепция, с водещ партньор община Димитровград, обединява още Първомай и Тополовград и цели подобряване на качеството на живот, социалната и екологичната среда и намаляване на регионалните различия.

Втората предвижда създаването на устойчива екосистема между Пловдив и Хасково с участието на болнични и образователни институции, като акцентът е върху сътрудничеството в здравеопазването, науката и устойчивото развитие.

Третата концепция, с водещ партньор Свиленград, включва СУ „Свети Патриарх Евтимий“ и Университета по хранителни технологии в Пловдив и поставя фокус върху модернизацията на образователната среда, иновациите и изграждането на зелена инфраструктура.

Към интегрираните инвестиции се добавят и редица социални проекти – създаване на Център за защитена заетост за хора с интелектуални затруднения, както и партньорство с фондация „Лазар Радков“ за развитието на инициативите „Капачки за бъдеще“ и „Спасителен клуб за бъдеще“, насочени към доброволчеството и подготовката за реакции при бедствия.

Предстоящото заседание очертава амбициозна програма, в която наред с рутинните административни решения за общинска собственост и устройствено планиране, Пловдив ще даде заявка за участие в дългосрочни инвестиции, насочени към по-добра транспортна свързаност, модерно образование, социална инфраструктура и устойчиво развитие на целия регион.