На 27 ноември от 19:00 часа Регионалният исторически музей – Пловдив ще бъде домакин на концерта „Откровенията на гласовете“ – музикално събитие, което среща красотата на оперното изкуство с изяществото и романтиката на Belle Époque.

Концертът е част от културната инициатива на „Сцени на Марица“ и предлага на публиката изискана музикална вечер, в която силата на човешкия глас, виртуозността на пианото и очарованието на една от най-бляскавите епохи в европейската култура ще се слеят в общо артистично преживяване.

В центъра на музикалното събитие са двама изпълнители с различен и впечатляващ вокален облик – пловдивският тенор Андрея Мирчев и сопранистът от Атина Георгиос Филаделфевс. Техните гласове ще поведат публиката на пътешествие през красотата, емоцията и многообразието на вокалното изкуство.

В програмата са включени песни и арии от Belle Époque – музикален свят, носещ духа на елегантността, романтиката и артистичния блясък на европейската култура.

На рояла ще бъдат проф. Боряна Ламбрева и Надежда Малчева, които със своето изпълнителско майсторство ще допълнят музикалната палитра на вечерта.

„Откровенията на гласовете“ е покана за среща с живата музика, неподправената емоция и красотата на вокалното изкуство. Вечер, в която гласът се превръща в изповед, а музиката – в споделено преживяване.

27 ноември 2026 г. (петък), 19:00 часа Регионален исторически музей – Пловдив

Билетите ще се продават преди събитието. Местата са ограничени.

Организатори: „Сцени на Марица“ и партньори.