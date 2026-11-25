Етнографският музей кани на нови творчески работилници
Регионален етнографски музей – Пловдив поставя началото на нов творчески формат – „Време за майсторене“, който среща публиката с традиционните занаяти чрез лични срещи с майстори, разговори и практически занимания.
В празничния месец декември музейният образователен център ще се превърне в уютно пространство за творчество, споделяне на опит и вдъхновение. В поредица от камерни работилници гостуващи майстори ще представят различни традиционни техники и ще дадат възможност на участниците сами да се докоснат до магията на ръчната изработка.
Програмата включва занимания по везба, плъстене на вълна, художествено тъкане и грънчарство. Всеки участник ще има възможност да създаде собствено изделие – малък авторски подарък или красива вещ за личен спомен.
По време на срещите майсторите ще представят и свои готови изделия, които посетителите ще могат да разгледат и открият като оригинален подарък с индивидуален почерк.
Работилниците са предназначени както за любознателни начинаещи, така и за всички, които обичат творчеството и традиционните занаяти. Групите са малки, за да осигурят лично внимание и възможност за пълноценно участие.
Участието във всички работилници е с предварително записване на тел. 0899283291 Местата са ограничени, а групите са малки, за да има време и внимание за всеки участник.
Програма:
30 ноември – Светла Попова, везба
Тема: „Шевичен символ за настолен календар“
Две групи по 5 души, възраст 10+
- 13:00 – 15:00 ч.
- 15:00 – 17:00 ч.
3 декември – Ваня Терзиева, плъстена вълна
Тема: „Накити от плъстена вълна“
Група до 10 души, възраст 14+
- 14:00 – 17:00 ч.
9 декември – Ваня Терзиева, плъстена вълна
Тема: „Накити от плъстена вълна“
Група до 10 души, възраст 14+
- 14:00 – 17:00 ч.
11 декември – Жана Иванова, художествено тъкане
Тема: „Тъкана гривна“
Група до 5 души, възраст 10+
- 15:00 – 17:00 ч.
15 декември – Николай Щърбев, грънчарство
Тема: „Коледен сувенир за украса“
Две групи по 10 души
- 13:00 – 15:00 ч.
- 15:00 – 17:00 ч.
16 декември – Ваня Терзиева, плъстена вълна
Тема: „Накити от плъстена вълна“
Група до 10 души, възраст 14+
- 14:00 – 17:00 ч.
17 декември – Николай Щърбев, грънчарство
Тема: „Коледен сувенир за украса“
Две групи по 10 души
- 13:00 – 15:00 ч.
- 15:00 – 17:00 ч.
18 декември – Жана Иванова, художествено тъкане
Тема: „Тъкано килимче-магнит“
Група до 5 души, възраст 10+
- 15:00 – 17:00 ч.
21 декември – Светла Попова, везба
Тема: „Шевичен символ за настолен календар“
Две групи по 5 души, възраст 10+
- 13:00 – 15:00 ч.
- 15:00 – 17:00 ч.