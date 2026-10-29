Терен на ул. „Пчела“ ще бъде предложен на собственика на парцела между блоковете на бул. „Марица – юг“ 146–150

Решението е стъпка към запазването на междублоковото пространство като зелена площ, но предстоят процедури по урегулиране на общинския имот

Общински терен на ул. „Пчела“ в кв. „Христо Смирненски“ е избран за компенсация на собственика на частния парцел между жилищните блокове на бул. „Марица – юг“ №146, 148 и 150. Това става ясно от решение на Общинския съвет за включвне на имоти в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2026 г.

Припомням, че казусът предизвика протести на живеещите в съседните блокове, които настояваха теренът да не бъде застрояван, а да остане част от озелененото междублоково пространство. Спорният парцел е собственост на „А И Н Инвестмънт“ ООД. Обобщение на цялата сага вижте в стаатията „От „няма как да се строи“ до багера: 7 години по-късно спорът за междублоковото пространство на бул. „Марица-юг“ отново е на дневен ред пред Общината“.

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Зелената площ на „Марица-юг“ може да бъде спасена стаана ясно след протестите и среща на недоволните граждаани с кмета на Пловдив, но остна въпросът „кой имот ще получи инвеститорът„?

Целта на процедурата е теренът да бъде запазен като озеленена площ за широко обществено ползване, а собственикът да получи в замяна равностоен урегулиран общински имот.

Работната група е разгледала няколко възможности за компенсация, сред които терени на ул. „Варна“, ул. „Лев Толстой“, ул. „Пчела“, както и съседни имоти на ул. „Весела“ и бул. „Марица-юг“. За най-подходящ е определен парцелът на ул. „Пчела“, където вече се осъществява и друго строителство. Според мотивите на работната група той има потенциал да бъде вариант с по-малко конфликти.

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Тук е мястото да отбележим, че ул. „Пчела“ се намира в район „Западен“, в квартал „Христо Смирненски“, в една от активно развиващите се строителни зони на Пловдив.

Районът около парк „Отдих и култура“ привлича сериозен инвестиционен интерес, а новото строителство постепенно променя облика му.

Първо трябва да се променят устройствените параметри

Според решението компенсационният имот трябва да бъде урегулиран, така че да придобие градоустройствени характеристики, идентични с тези на частния терен край реката. За целта администрацията е изготвила скица-предложение за изменение на подробните устройствени планове в двете зони, а собственикът на частния парцел е дал съгласие да получи общинския имот след съответното му урегулиране.

Какво все още не е ясно?

Предстоят следващи процедурни стъпки. В информацията за решението не са посочени достатъчно конкретни данни, за да може независимо да се провери равностойността на компенсацията – точният идентификатор на имота на ул. „Пчела“, площта му и стойността, определена чрез оценка.

Това е съществена подробност, защото изборът на терен и съгласието на собственика сами по себе си не дават отговор дали двата имота са равностойни не само като площ, но и по отношение на възможностите за застрояване и пазарната им стойност.

Предвидената процедура се основава на чл. 22, ал. 8 от Закона за устройство на територията, който допуска при определени условия частен имот да бъде отреден за озеленена площ за широко обществено ползване, като собственикът бъде компенсиран с равностоен урегулиран поземлен имот.

Ако процедурата бъде доведена докрай, междублоковото пространство на бул. „Марица-юг“ ще може да бъде запазено като зелена площ, а собственикът ще получи компенсация на друго място в града. Засега обаче решението на ОбС е важна стъпка към тази цел, а не финал на цялата процедура.