Спецоперация на ГДБОП се провежда в Хасково от тази сутрин. По информация на местни медии и Нова телевизия, при акцията са отведени общински съветници и представители на бизнеса за разпити.

По първоначални данни действията са свързани с разследване на Европейската прокуратура за проекти по саниране на жилищни сгради и усвояване на средства от европейски фондове.

Служители на МВР са в сградата на Общинския съвет, откъдето са иззети документи. Според публикации в местните медии девет общински съветници са задържани. Отведени за разпит в София са и бизнесмените Величко Минев, Тенчо Лилянов и Делчо Пехливанов.

Проверки са извършени и на частни адреси, както и в офиси на строителна фирма, която от години изпълнява обществени поръчки на общината.

Към момента няма официално съобщение от МВР или прокуратурата за операцията и евентуалните обвинения.

Акцията идва на фона на друго разследване за предполагаема измама с европейски средства в областите Хасково и Кърджали. През август полицията съобщи за проверка на заявено подпомагане за около 8600 декара земеделски площи. По данни на разследващите тогава са установени несъответствия между декларираните терени и реалното им състояние, а предполагаемата схема е за над 350 хил. евро.