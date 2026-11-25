90 млн. долара и 200 работни места: нов завод за авиационни двигатели идва в Пловдив

Проектът е на турската Tusaş Engine Industries с участието на General Electric

Нова инвестиция в авиационната индустрия ще бъде реализирана в Пловдив. Завод за производство на компоненти и двигатели за авиацията на стойност 90 млн. долара ще бъде изграден в града, съобщи министърът на икономиката и вицепремиер Александър Пулев.

Проектът е на турската компания Tusaş Engine Industries с участието на General Electric Company. Очаква се производствената база да осигури близо 200 нови работни места за квалифицирани специалисти и да допринесе за трансфера на технологии.

По информация на министъра това ще бъде първото производствено съоръжение на компанията извън нейния местен пазар. Строителството се очаква да започне в кратки срокове, а производството да стартира в рамките на 15 до 18 месеца.

Tusaş Engine Industries е основана през 1985 г. като съвместно предприятие между турска авиационна компания и General Electric. Дружеството произвежда авиационни компоненти, включително за военната авиация и самолетите на НАТО.

От компанията посочват, че изборът на България е обусловен от географската близост, наличието на квалифицирани кадри и инвестиционните стимули. Решението е и знак за доверието към икономическата политика на страната, заявиха представители на инвеститора.

Турският посланик Мехмет Саит Уянък определи проекта като резултат от сътрудничеството между България и Турция и изрази надежда той да привлече и други турски компании.

Александър Пулев заяви, че България търси не просто отделни инвестиционни проекти, а изграждането на цялостни индустриални екосистеми. По думите му страната се утвърждава като регионален център за авиационната индустрия, като паралелно развива партньорства с държави извън ЕС.

Снимка: Стопкадър