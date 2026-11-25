Четвъртата поред залесителна инициатива от EVN Топлофикация се състоя на 20 ноември 2026 г. в Пловдив. Тази година акцията се проведе в район „Северен“, където над 15 сътрудници на компанията засадиха 50 млади дръвчета от различен вид – ясен, дъб, бор, кедър и японска вишна.

В събитието се включиха кметът на район „Северен“ г-жа Венцислава Любенова и г-жа Жанет Стойчева, заместник-председателят на Съвета на директорите на EVN Топлофикация.

Четирите поредни акции допринесоха за засаждането на 200 дръвчета в Пловдив, утвърждавайки ангажимента на дружеството да работи активно за подобряването на качеството на въздуха в града. Студените месеци са времето, когато нивата на замърсяване се покачват, основно заради използването на отоплителни уреди на твърди горива. Отделените в атмосферата фини прахови частици (ФПЧ) и вредни газове се задържат от дърветата, които служат като естествени филтри. Ето защо залесяването в градовете, комбинирано с други устойчиви действия, може дълготрайно да подобри и заздрави градската среда.

EVN Топлофикация предоставя чиста топлина и е екологично решение за нашия град. Дружеството е единственото в България с обновени мощности, които произвеждат топлинна енергия с нула вредни емисии. С избора на екологично и чисто отопление от EVN Топлофикация клиентите допринасят за по-добро качество на въздуха в града, без да се лишават от топлина и домашен уют през студените дни.

Централното топлоснабдяване е сред най-екологичните и комфортни начини за отопление.