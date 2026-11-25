Дядо Коледа излезе от Черно море с бяла мечка тази година и подрани

Контейнер с коледни фигури, шейна, подаръци и полярна мечка изплуваха на плаж край Царево – Видео

Коледа явно реши да подрани по българското Черноморие. Контейнер, изхвърлен на брега край Бургас, пълен с коледни декорации, включително фигури на Дядо Коледа в реален размер, полярна мечка и празнични украшения, попадна в международния медиен обмен. „Необичайното откритие е направено от българските власти“, пише Reuters.

Според информацията на международнатаа агенция в контейнера имало Дядо Коледа, качен върху кон с меден оттенък, както и друга фигура – седнал в шейна, натоварена с подаръци. Сред останалите декорации била и статуя на полярна мечка. Сцената, открита на морския бряг, изглеждала повече като декор за предстоящите празници, отколкото като част от морска катастрофа, коментират от медията.

От потънал кораб до коледна изненада на брега

Контейнерът се е озовал на брега край района на къмпинг Арапя, близо до Царево. Властите предполагат, че той може да е част от товара на гръцкия кораб Contship Jet, който потъна през октомври след атака с морски дронове в Черно море. Връзката между контейнера и плавателния съд обаче все още не е потвърдена. Компанията Contships Management, оператор на Contship Jet, също не е потвърдила, че контейнерът е бил на борда, пише агенцията.

Властите очакват указания от военната прокуратура за последващите действия с повреденото съоръжение, като то няма да бъде оставено на плажа като нежелана атракция.

Коментарите под видеото в социаалните мрежи добавят втори пласт към необичайната история – от шегите с „троянския лос“ и ранната коледна украса до политическите спекулации за атаката срещу кораба.

„Троянски лос“, подарък от Путин и въпросът къде са оръжията

Историята бързо предизвика и реакции в социалните мрежи, където необичайният товар стана повод за шеги, сарказъм и политически коментари. Сред реакциите има предположения за съдържанието на контейнерите, иронични препратки към военния конфликт и коментари за хората, които първи се оказали край находката.

„Троянски лос!!!“, „Най-добър Черен петък! „100% отстъпка“ и „Санта е неудържим!“ са сред шеговитите реакции. Други коментатори се питат къде са оръжията, за които се предполага, че са били част от товара на контейнерите, докато трети насочват вниманието към част от местните хора, които се оказали на място и започнали „да се занимават с откритието“.

В коментарите се появяват и политически интерпретации за произхода на дроновете.

Източник: Reuters – Santas and a polar bear emerge from washed-up container on Bulgarian beach