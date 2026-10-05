Децата от 7 до 14 години могат да получат картите си директно в училище, по-големите ученици трябва лично да посетят транспортно бюро

Едва на 5 октомври Община Пловдив даде подробни указания как учениците могат да получат картите си за безплатно пътуване с градския транспорт. Това се случва близо три седмици след началото на учебната година и след като още на 16 септември „Под тепето“ публикува информация за старта на издаването на картите.

Ученикът и градският транспорт: правилата в Пловдив

Новото в днешното съобщение е, че децата от 7 до навършване на 14 години могат да получат картите си направо в училище, ако то е предоставило на общината списък с желаещите.

Родителите в тези училища трябва да подадат заявление по образец със снимка на детето в размер за ученическа карта. На гърба на снимката трябва да бъдат изписани трите имена на детето.

След това училището предава заявленията и необходимите данни на упълномощен представител на транспортните бюра. Готовите карти се връщат в училището и се предават на негов представител с приемно-предавателен протокол.

Какво става, ако училището не е подало списък?

Тогава родителят или законният представител трябва да посети транспортно бюро.

Ако правото на безплатна карта не може да бъде проверено служебно, трябва да се представят акт за раждане – оригинал или копие, или друг документ за възрастта на детето, както и документ за самоличност на родителя или настойника.

При ползване на право по настоящ адрес трябва да се представи и документ, който удостоверява адреса.

За тази възрастова група условието е поне единият родител или законен представител да има постоянен или настоящ адрес в община Пловдив.

Картата е валидна една година от издаването. Ако детето навърши 14 години през този период, тя важи до рождения му ден.

След 14 години – без посещение на бюрото няма карта

Учениците, навършили 14 години, включително тези в последния клас на средното образование, трябва лично да посетят транспортно бюро.

Те трябва да носят:

документ за самоличност;

уверение от училището.

Снимката за картата се прави на място.

Ако постоянният адрес в личната карта е извън Пловдив, но ученикът има настоящ адрес в града, трябва да бъде представено и удостоверение за настоящ адрес.

Това е важно уточнение за учениците, които учат в Пловдив, но са регистрирани по постоянен адрес в друга община.

Над 20 000 ученици се очаква да ползват мярката

Безплатното пътуване до завършване на средното образование беше въведено с промени в общинската наредба, приети от Общинския съвет на 3 август 2026 г. по предложение на кмета Костадин Димитров.

По данни на общината мярката се очаква да обхване над 20 000 ученици.

При пътуване учениците трябва да носят валидната си карта и да я представят при проверка.

Къде се издават картите?

Транспортните бюра работят в делнични дни от 08:00 до 17:00 часа, като за гишето на бул. „Княгиня Мария Луиза“ №65 работното време започва в 08:30 часа.

Картите се издават на следните места: