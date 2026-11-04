Къде е автобусът? Пловдивчани вече могат да го следят на карта

Безплатен онлайн планер показва движението по 29-те маршрутни линии на пловдивския градски транспорт

Данните обаче може да са приблизителни или със закъснение

Чакате автобус на спирката и се чудите дали идва, или вече сте го изпуснали? Пловдивчани вече могат да проверят къде се намира превозното средство върху карта — чрез безплатния транспортен планер на Vector Systems.

Инструментът съществува от години и позволява да се планира пътуване с градски транспорт в различни български градове. Новото е възможността за проследяване на автобусите в Пловдив по карта. Функцията обхваща всичките 29 маршрутни линии.

Планерът използва данните за маршрутите и разписанията, публикувани с общинска заповед № 26 ОА-1707 от 30 юни 2026 г. Ако информацията за движението не е налична, системата преминава към разписанието и обозначава това.

Има обаче важна уговорка: показваните позиции са приблизителни, възможно е да има закъснение, а автобусите понякога да се появяват на картата със скок. Затова информацията е ориентир, а не гаранция, че превозното средство ще пристигне на спирката точно в посочения момент.

Планерът не е официално приложение на Община Пловдив. Разработчикът Григор Желев съобщава, че е потърсил общината и превозвача за официален достъп до данните.

Услугата е безплатна и без реклами. За да я използвате, отворете планера на Vector Systems, изберете Пловдив от менюто и въведете началната и крайната точка на пътуването.

Какви други онлайн инструменти има?

Това не е единственият начин пътниците да проверяват информация за градския транспорт. През пролетта „Под тепето“ проследи появата на няколко подобни решения — от работещата карта на LiveTransport.eu до приложение, което разчита на самите пътници. В сравнението на различните инструменти редакцията постави и въпроса кое приложение действително предоставя полезна и актуална информация.

Функционалностите и актуалността на данните обаче се различават между отделните услуги.

Но на кое приложение да се доверят пътниците?

Засега няма достатъчно потвърдена информация, за да посочим безусловно най-надеждния инструмент. Vector Systems предупреждава, че показваните позиции може да са приблизителни или със закъснение. TrueNorth предлага линии, спирки и разписания, но не и потвърдено GPS проследяване в реално време. LiveTransport.eu и мобилното приложение „Градски Транспорт Пловдив“ са други възможности за проверка на информацията, но актуалността на данните им трябва да се преценява според конкретната функционалност.

Още по темата четете в Най-ефективното приложение за градски транспорт в Пловдив.

Пътниците могат да използват планерите за ориентация, но при липса на потвърдени и синхронизирани данни не бива да приемат прогнозата за пристигане като гаранция.

Най-важният въпрос към общината и превозвачите остава защо информацията за движението не е достъпна по единен, официален и надежден начин.