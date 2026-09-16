Ученикът и градският транспорт: правилата в Пловдив

Кой пътува безплатно, кой ползва преференция и какви документи са нужни

След решението на Общинския съвет от август 2026 г. правилата за ученическите карти в Пловдив вече могат да изглеждат като малка транспортна матрица. Важни са възрастта, дали детето е ученик, къде се намира училището и къде е постоянният или настоящият адрес.

Затова – ето наръчника за родители и ученици.

ДО 7 ГОДИНИ

Децата до навършване на 7 години имат право на безплатно пътуване с градския транспорт.

За картата е необходимо да се удостовери възрастта на детето и постоянният или настоящият адрес на родителя/настойника. Картата е персонална и без снимка.

Важно: това е отделен режим от ученическите карти.

ОТ 7 ДО 14 ГОДИНИ

Тук има две основания за безплатно пътуване, които не бива да се смесват.

Децата до 14 години ще пътуват безплатно в градския транспорт

1. Държавното право

Децата от 7 до 14 навършени години имат право на безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт в цялата страна. За тях има утвърден специален образец на персонална карта със снимка. Това е национален режим, а не само пловдивска преференция.

Общината посочва, че картите за тази възраст се издават от общината по постоянния или настоящия адрес на родителите.

Ясно е кога пристигат картите за безплатно пътуване на децата

2. Новото пловдивско правило

След решението на ОбС от 3 август 2026 г. безплатното пътуване в Пловдив е уредено и за децата от 7 до 14 години, чиито родители или законни представители имат постоянен или настоящ адрес на територията на община Пловдив.

Картата е със срок до една година, а ако детето навърши 14 години през този период – до рождения му ден.

Практическият извод: за дете на тази възраст трябва да се гледа на кое основание се издава картата и къде е адресът на родителя. Не бива да се приема автоматично, че правилата за пловдивската ученическа карта са същите като тези за държавната карта за 7–14 години.

НАД 14 ГОДИНИ – ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Тук е голямата промяна за Пловдив.

Учениците над 14 години вече имат право на безплатен градски транспорт, но при две едновременно изпълнени условия:

учат в училище на територията на община Пловдив;

имат постоянен или настоящ адрес на територията на община Пловдив.

Това важи до завършване на средното образование. За завършващите ученици картата е валидна до 30 юни в годината на завършването.

При издаването/зареждането на картата се представя документ за самоличност на ученика. Ако правото не може да бъде проверено служебно, може да бъде поискан и документ от училището за съответната учебна година и/или документ за постоянен или настоящ адрес.

А АКО УЧЕНИКЪТ УЧИ В ПЛОВДИВ, НО ЖИВЕЕ В ДРУГА ОБЩИНА?

Тук идва важната граница.

Ученик от Родопи, Марица, Асеновград или друга община, който учи в Пловдив, не попада в новото пловдивско правило за безплатна карта за ученици над 14 години, тъй като наредбата изисква и постоянен или настоящ адрес в община Пловдив.

За тези ученици остава режимът на преференциално пътуване.

Общинската информация изрично посочва, че учениците, които учат в училища на територията на Пловдив, но нямат постоянен или настоящ адрес в общината, имат право на преференциални карти. Те се издават за шест месеца, а за завършващите – до 30 юни на съответната година.

Тоест:

Пловдивско училище + пловдивски адрес = безплатна карта.

Пловдивско училище + адрес извън Пловдив = преференциална карта.

Това е правилото за учениците над 14 години.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ ДА НОСЯ?

За ученик, който има право на безплатна карта по новото пловдивско правило:

Задължително:

документ за самоличност на ученика.

При необходимост:

служебна бележка/уверение от училището с посочена учебна година;

удостоверение за постоянен или настоящ адрес.

Ако данните могат да бъдат проверени служебно, допълнителните документи не би трябвало да са необходими.

КЪДЕ СЕ ИЗДАВАТ КАРТИТЕ?

Община Пловдив посочва следните гишета за преференциални карти:

бул. „Цар Борис III Обединител“ №157 – „Байкал“;

ул. „Леонардо да Винчи“ №8;

ул. „Бяло море“ №7;

бул. „Шести септември“ №45;

бул. „Освобождение“ №33;

бул. „Княгиня Мария Луиза“ №65.

На тези гишета се издават и картите за безплатно пътуване на децата до 7 и от 7 до 14 години.

Работното време, публикувано от общината, е 08:00–17:00 ч., от понеделник до петък.

За информация общината посочва телефон 032/622 550.

В ЕДНА ТАБЛИЦА

Възраст/статус Училище Адрес Пътуване До 7 г. няма значение според режима за детето/родителя безплатно 7–14 г. няма значение има отделен държавен режим безплатно 7–14 г. в Пловдив постоянен/настоящ адрес в Пловдив безплатно Над 14 г. до 12 клас в Пловдив постоянен/настоящ адрес в Пловдив безплатно Над 14 г. до 12 клас в Пловдив адрес извън Пловдив преференциална карта

Най-важното

Не е достатъчно само детето да учи в Пловдив.

За безплатната ученическа карта след 14-годишна възраст са необходими и пловдивско училище, и постоянен или настоящ адрес в община Пловдив. За учениците от други общини остава преференциалният режим.

А при децата от 7 до 14 години трябва да се прави разлика между националното право на безплатно пътуване и новия местен режим на Община Пловдив. Националният образец е утвърден специално за тази възрастова група и важи за вътрешноградски транспорт в цялата страна.