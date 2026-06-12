Кои са най-добрите гимназии в Пловдив на матурите? Английската отново е №1
Голямото подреждане: Кои са най-добрите гимназии в Пловдив 2026 година според резултатите на държавните зрелостни изпити
Езиковите и математическите гимназии доминират класацията, а резултатите са стабилни спрямо предходната година с леки размествания в топ 10
Пловдивските елитни гимназии отново заемат водещи позиции в класацията по резултати от държавния зрелостен изпит по български език и литература. Данните показват ясно изразено доминиране на езиковите и математическите училища, като първите три позиции остават непроменени спрямо предходната година.
ЕГ „Пловдив“ – безспорен лидер
Начело е Езикова гимназия „Пловдив“, където 267 зрелостници постигат среден резултат 85.64 точки (5.55). Училището затвърждава позицията си на най-силно представяща се институция в областта и остава еталон за резултати на матурата по БЕЛ.
На второ място се нарежда Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ с 209 явили се ученици и среден резултат 84.98 точки (5.53), следвана плътно от ЕГ „Иван Вазов“ със 237 зрелостници и 83.59 точки (5.47).
Трите водещи гимназии запазват почти идентични позиции спрямо предходната година, когато отново формираха ядрото на най-високите резултати в областта.
Стабилност в топ 10 и леки размествания
В челната десетка следват Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Свети Патриарх Евтимий“, както и Националната търговска гимназия, които традиционно поддържат резултати над 5.20.
Френската езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ също запазва място сред най-добрите, макар и с леко по-нисък среден резултат спрямо водещите езикови училища.
Впечатление прави присъствието на по-малки паралелки с високи индивидуални резултати, като НУМТИ „Добрин Петков“ и СУ „Черноризец Храбър“, които влизат в топ 10 благодарение на стабилен среден успех.
Сравнение с предходната година: стабилност с минимални промени
Съпоставката с предходната година показва, че структурата на водещите училища почти не се променя. Езиковите гимназии и МГ „Кирил Попов“ остават устойчиво в челото, като разликите в точките между първите пет позиции са минимални.
Наблюдава се по-скоро консолидация на резултатите, отколкото сериозни размествания – тенденция, която подсказва стабилно ниво на подготовка в елитните училища в Пловдив.
Тенденцията: Елитните гимназии държат стандарта, но конкуренцията се изостря
Общата картина показва, че Пловдив продължава да разчита на няколко ключови гимназии за най-високите резултати на матурите, като ЕГ „Пловдив“, МГ „Кирил Попов“ и ЕГ „Иван Вазов“ оформят устойчив триъгълник в челото.
В същото време разликите между следващите училища намаляват, което създава по-оспорвана конкуренция в средата на класацията и дава възможност за бъдещи размествания в топ 10.
Класация на гимназиите в Пловдив по резултати от матурата по БЕЛ (2026)
|Място
|Гимназия
|Населено място
|Брой явили се
|Среден резултат (т.)
|Оценка
|1
|ЕГ „Пловдив“
|Пловдив
|267
|85.64
|5.55
|2
|МГ „Акад. Кирил Попов“
|Пловдив
|209
|84.98
|5.53
|3
|ЕГ „Иван Вазов“
|Пловдив
|237
|83.59
|5.47
|4
|ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“
|Пловдив
|192
|82.29
|5.41
|5
|СУ „Свети Патриарх Евтимий“
|Пловдив
|106
|80.57
|5.33
|6
|НТГ
|Пловдив
|183
|78.41
|5.24
|7
|ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“
|Пловдив
|200
|75.57
|5.11
|8
|СУ „Васил Левски“
|Карлово
|74
|73.68
|5.02
|9
|НУМТИ „Добрин Петков“
|Пловдив
|19
|71.84
|4.89
|10
|СУ „Черноризец Храбър“
|Пловдив
|51
|71.00
|4.89
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