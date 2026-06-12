Кои са най-добрите гимназии в Пловдив на матурите? Английската отново е №1

Голямото подреждане: Кои са най-добрите гимназии в Пловдив 2026 година според резултатите на държавните зрелостни изпити

Езиковите и математическите гимназии доминират класацията, а резултатите са стабилни спрямо предходната година с леки размествания в топ 10

Пловдивските елитни гимназии отново заемат водещи позиции в класацията по резултати от държавния зрелостен изпит по български език и литература. Данните показват ясно изразено доминиране на езиковите и математическите училища, като първите три позиции остават непроменени спрямо предходната година.

ЕГ „Пловдив“ – безспорен лидер

Начело е Езикова гимназия „Пловдив“, където 267 зрелостници постигат среден резултат 85.64 точки (5.55). Училището затвърждава позицията си на най-силно представяща се институция в областта и остава еталон за резултати на матурата по БЕЛ.

На второ място се нарежда Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ с 209 явили се ученици и среден резултат 84.98 точки (5.53), следвана плътно от ЕГ „Иван Вазов“ със 237 зрелостници и 83.59 точки (5.47).

Трите водещи гимназии запазват почти идентични позиции спрямо предходната година, когато отново формираха ядрото на най-високите резултати в областта.

Стабилност в топ 10 и леки размествания

В челната десетка следват Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Свети Патриарх Евтимий“, както и Националната търговска гимназия, които традиционно поддържат резултати над 5.20.

Френската езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ също запазва място сред най-добрите, макар и с леко по-нисък среден резултат спрямо водещите езикови училища.

Впечатление прави присъствието на по-малки паралелки с високи индивидуални резултати, като НУМТИ „Добрин Петков“ и СУ „Черноризец Храбър“, които влизат в топ 10 благодарение на стабилен среден успех.

Сравнение с предходната година: стабилност с минимални промени

Съпоставката с предходната година показва, че структурата на водещите училища почти не се променя. Езиковите гимназии и МГ „Кирил Попов“ остават устойчиво в челото, като разликите в точките между първите пет позиции са минимални.

Наблюдава се по-скоро консолидация на резултатите, отколкото сериозни размествания – тенденция, която подсказва стабилно ниво на подготовка в елитните училища в Пловдив.

Тенденцията: Елитните гимназии държат стандарта, но конкуренцията се изостря

Общата картина показва, че Пловдив продължава да разчита на няколко ключови гимназии за най-високите резултати на матурите, като ЕГ „Пловдив“, МГ „Кирил Попов“ и ЕГ „Иван Вазов“ оформят устойчив триъгълник в челото.

В същото време разликите между следващите училища намаляват, което създава по-оспорвана конкуренция в средата на класацията и дава възможност за бъдещи размествания в топ 10.

Класация на гимназиите в Пловдив по резултати от матурата по БЕЛ (2026)

Място Гимназия Населено място Брой явили се Среден резултат (т.) Оценка 1 ЕГ „Пловдив“ Пловдив 267 85.64 5.55 2 МГ „Акад. Кирил Попов“ Пловдив 209 84.98 5.53 3 ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив 237 83.59 5.47 4 ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пловдив 192 82.29 5.41 5 СУ „Свети Патриарх Евтимий“ Пловдив 106 80.57 5.33 6 НТГ Пловдив 183 78.41 5.24 7 ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ Пловдив 200 75.57 5.11 8 СУ „Васил Левски“ Карлово 74 73.68 5.02 9 НУМТИ „Добрин Петков“ Пловдив 19 71.84 4.89 10 СУ „Черноризец Храбър“ Пловдив 51 71.00 4.89

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