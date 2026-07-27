ДАНС предупреждава за нарастващи рискове пред страната

Кибератаки, хибридни заплахи, проблеми в енергетиката, здравеопазването и транспорта, както и последиците от геополитическите конфликти са сред основните рискове за България, посочва Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) в годишния си доклад. Документът предстои да бъде разгледан от Министерския съвет и Народното събрание.

Според службата войната в Украйна, нестабилността в Черноморския регион и зачестилите природни бедствия увеличават уязвимостта на страната. Сред конкретните опасности се посочват смущения в GPS системите, морски мини, отклонени ракети и атаки срещу танкери и петролна инфраструктура, които могат да доведат както до екологични щети, така и до икономически последици.

ДАНС предупреждава, че остава висок рискът от саботажи и кибероперации срещу обекти от критичната инфраструктура – енергийни мощности, транспортни и комуникационни мрежи, водоснабдяване, здравеопазване и държавна администрация. В доклада се отбелязва и засилващата се употреба на изкуствен интелект за извършване на кибератаки и разпространение на дезинформация.

Сред проблемните сектори агенцията откроява още енергийната сигурност, включително зависимостта от руско ядрено оборудване, затрудненията в електропреносната система и финансовите проблеми на въгледобивните предприятия. Посочени са и забавяния при инфраструктурни проекти в железопътния и пътния сектор.

Докладът обръща внимание и на затрудненията в здравеопазването, недостига и неравномерното разпределение на лекарства, както и на рисковете по агрохранителната верига, свързани с нелоялна конкуренция, незаконен внос и предлагане на опасни хранителни продукти.

Сред екологичните предизвикателства ДАНС посочва замърсяването на въздуха и водите, нарушенията при съхранението на опасни химикали и проблемите с речната проводимост, включително вследствие на незаконен добив на инертни материали.

В частта за контраразузнаването службата отбелязва, че активността на чуждите специални служби в България остава висока. Като причина се посочват войната в Украйна, напрежението в региона и членството на страната в ЕС и НАТО. Въпреки това докладът не съдържа конкретни примери за разкрити шпионски случаи или предотвратени операции, а обобщава единствено, че са предприети действия срещу лица, определени като заплаха за националната сигурност.