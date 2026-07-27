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Катастрофа на светофар в Пловдив: Мъж е със счупена ръка

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:10ч, понеделник, 27 юли, 2026
0 149 Преди по-малко от минута
труп

Около 17 ч. в петък екип на сектор „Пътна полиция“ бил насочен към произшествие в зоната на кръстовище между бул. „Освобождение“ и ул.“Димитър Талев“ в Пловдив. Проверката установила, че лек автомобил „Лексус“ с 41-годишна жена зад волана преминал на червен сигнал на светофара и ударил лек автомобил „Пежо“. Пострадал е водачът на втората кола, след преглед в болница е установена фрактура на едната му ръка. Алкохолните проби на двамата са отрицателни. Служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“ работят по образуваното досъдебно производство.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:10ч, понеделник, 27 юли, 2026
0 149 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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