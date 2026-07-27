Катастрофа на светофар в Пловдив: Мъж е със счупена ръка

Около 17 ч. в петък екип на сектор „Пътна полиция“ бил насочен към произшествие в зоната на кръстовище между бул. „Освобождение“ и ул.“Димитър Талев“ в Пловдив. Проверката установила, че лек автомобил „Лексус“ с 41-годишна жена зад волана преминал на червен сигнал на светофара и ударил лек автомобил „Пежо“. Пострадал е водачът на втората кола, след преглед в болница е установена фрактура на едната му ръка. Алкохолните проби на двамата са отрицателни. Служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“ работят по образуваното досъдебно производство.