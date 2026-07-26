Мястото в Пловдив, където три ресторанта се срещат в една градина

Има ресторанти, които избират една концепция. Note Di Vino избира да предложи няколко различни преживявания на едно място.

Елегантният ресторантски комплекс е сред утвърдените кулинарни адреси в Пловдив и през годините печели множество отличия, както и доверието на ценителите на добрата храна, виното и красивата атмосфера.

Комплексът събира три различни ресторанта и просторна лятна градина, където всеки може да открие своето място – независимо дали търси спокойна вечеря, семейно събиране или празник с приятели.

Менюто е вдъхновено от италианската и средиземноморската кухня. Ароматни пици, BBQ специалитети, пресни морски дарове и разнообразни авторски предложения се допълват от богата селекция вина от България и водещи световни винени региони.

Живата музика, артистичният интериор и зелената външна градина с детски кът превръщат Note Di Vino в място, което еднакво добре посреща романтични вечери, семейни обеди и специални събития.

Понякога най-хубавите вечери не се дължат само на добрата храна. А на комбинацията от вкус, атмосфера и хората, с които ги споделяш. Именно това прави Note Di Vino толкова разпознаваемо място на кулинарната карта на Пловдив.