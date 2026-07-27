Борислав Матеев е новият председател на „Да, България“ в Пловдив

Борислав Матеев бе избран за председател на „Да, България“ в Пловдив на отчетно-изборна конференция, която се проведе на 26 юли. Делегатите избраха и нов Изпълнителен съвет, в който влизат инж. Марина Манолова, адвокатите Веселина Александрова, която е общински съветник, и Димитър Згуров, както и предприемачът Костадин Попанастасов.

„Пред Пловдив стоят много проблеми, които засягат жителите на града. Именно те ще бъдат акцент в нашата работа. Ще бъдем близо до хората и ще работим активно по техните искания, защото само така могат да се постигат реални резултати“, каза в първото си изявление след избора новият председател на „Да, България“ в Пловдив доктор Борислав Матеев.

Той е категоричен, че целта на новото ръководство на партията в града ще бъде провеждането на ефективна политика, основана на данни и измерими резултати. Ръководството си поставя четири основни приоритета за развитието на Пловдив – качествен транспорт и подредена градска среда, подобряване на образователната инфраструктура и места за всяко дете в детски градини и ясли, чист въздух и обща отговорност към здравето на всеки пловдивчанин, както и по-добър бизнес климат, повече инвестиции и партньорство с университетите.

„Тези четири приоритета са пряко свързани помежду си. Защото без добра градска среда няма добро качество на живот. Без детски градини и училища младите семейства трудно остават в града. Без чист въздух развитието губи смисъл. Без силна икономика и инвестиции няма достатъчно ресурси за модернизация. Нашата визия е за Пловдив, който не просто расте, а се развива разумно, балансирано и с грижа за хората. Градът има нужда не само от гръмки обещания, а от нов модел на управление, който се измерва с реални резултати“, подчерта новият председател.

Доктор Борислав Матеев е общински съветник от групата на ПП–ДБ в Общинския съвет на Пловдив. Заместник-председател е на постоянната комисията по „Oбразование, наука и вероизповедания“, а също така е член на комисиите по „Здравеопазване“ и „Култура и туризъм“ към местния парламент. По професия е клиничен ембриолог, ръководител на научна лаборатория в клиника за асистирана репродукция. Доктор Матеев е преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и работи активно по програми, свързани с развитието на младите хора. Бил е съветник на министъра на здравеопазването професор Христо Хинков и на министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков.