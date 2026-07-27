В редакцията на „Под тепето“ постъпи сигнал от читател за опасно състояние на кръстовището между улиците „Нестор Абаджиев“ и „Недялка Шилева“ в Пловдив. По думите му след извършени изкопни дейности пътната настилка не е възстановена, а участъкът е засипан единствено с трошен камък.

Според сигнала на мястото има множество неравности и денивелации, които затрудняват преминаването на автомобили и създават предпоставки за инциденти. Читателят твърди, че липсва временна организация на движението и обезопасяване на ремонтирания участък, въпреки че районът е с интензивен трафик.

По трасето ежедневно преминават линии на градския транспорт, тежкотоварни автомобили, както и специализирани превозни средства на аварийните служби, включително линейки и пожарни. По думите на подателя на сигнала неравната настилка води до затруднения в движението и до риск от повреди по автомобилите.

„По случая вече са подадени сигнали до компетентните институции, но към момента проблемът остава нерешен“, посочва още читателят, който е изпратил до редакцията и снимки от мястото.