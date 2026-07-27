От хладилника до самолета – пловдивската следа в една световна индустрия

Сутрин отваряме хладилника. След това се качваме в автомобила, минаваме покрай строителен обект, а понякога завършваме деня на борда на самолет. На пръв поглед между всички тези неща няма нищо общо. Всъщност има. Името му е Liebherr. Малко хора в България знаят, че зад една от най-разпознаваемите марки за хладилници стои световен индустриален концерн, чиито технологии присъстват в почти всяка сфера на съвременния живот – строителството, авиацията, железопътния транспорт, минната индустрия, логистиката, енергетиката и производството на високотехнологични машини.

Още по-малко хора знаят, че важна част от тази глобална история се пише именно в България – в Тракия икономическа зона край Пловдив. Тракия икономическа зона е дом на три високотехнологични предприятия на германския концерн, които произвеждат продукция за световните пазари и са сред най-значимите индустриални инвеститори в страната.

Най-познатото от тях е „Либхер-Хаусгерете Марица“ – заводът за производство на високотехнологични хладилници и фризери. Всеки ден от производствените линии край Пловдив тръгват уреди, които достигат до десетки държави и милиони домакинства по света. Но приносът на предприятието далеч не се изчерпва с произведените хладилници. „Либхер-Хаусгерете Марица“ изгражда мрежа от местни доставчици и пренася високотехнологично ноу-хау, което остава в региона. През 2025 г. за немската дивизия „Либхер Домакински уреди“ 65 български доставчици са произвели впечатляващите 167 милиона броя части за хладилници и фризери, като за това са получили 83 милиона евро. „Либхер Хаусгерете Марица“ създава и хиляди устойчиви работни места, развива български инженери и специалисти. Компанията осигурява работа на около 1800 свои сътрудници, инвестира непрекъснато в автоматизация, дигитализация и обучение на кадри, а създаденият през 2009 година Учебен център вече близо две десетилетия подготвя ново поколение механици и техници по германските стандарти.

Именно такива инвестиции превръщат България не просто в производствена площадка, а в място, където се развиват знания, инженерни умения и високи технологии.

Второто предприятие – „Либхер-Транспортейшън Системс Марица“, също е пример за производство с висока добавена стойност. Компанията разработва и произвежда отоплителни, вентилационни и климатични системи за железопътния транспорт, както и охлаждащи агрегати за хладилни полуремаркета. Присъствието на Liebherr в ТИЗ се допълва и от „Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица“, където се произвеждат автобетоновози и бетонови инсталации. Именно тази техника участва в изграждането на мостове, магистрали, индустриални комплекси, летища и модерни градове по света.

Скоро в ТИЗ ще се изработват и компоненти за авиацията на дивизията Либхер Аероспейс – части за колесници, климатични системи и системи за управление на полета и др. директно за световни самолетостроители като Airbus и Embraer (Бразилия).

Когато виждаме огромните строителни кранове на хоризонта или мащабните инфраструктурни проекти, рядко се замисляме колко сложни инженерни решения стоят зад тях. Liebherr е сред компаниите, които създават именно тези решения.

Техниката на концерна добива суровини в мините, от които по-късно се произвеждат автомобили, мобилни телефони и електроника. Пристанищните кранове обработват милиони контейнери, които движат световната търговия. Хидравличните системи и механичните компоненти на Liebherr работят в машини на различни световни производители.

Компанията участва активно и в енергийния преход чрез техника за изграждане и поддръжка на ветрови паркове, железопътна инфраструктура и големи транспортни коридори. Liebherr е и на Антарктида – доставка и обслужване на техника в научни бази.

Днес Liebherr развива дейност в десетки държави и е сред най-големите индустриални компании в света. Но част от тази световна история започва всеки ден и от Пловдив. Оттук тръгват хладилници, които влизат в милиони домове. Оттук се произвеждат компоненти, които летят на хиляди метри височина. Оттук се създават технологии за железопътния транспорт и строителството по целия свят.

Затова, макар името Liebherr да не присъства ежедневно в разговорите ни, неговите инженерни решения присъстват в живота ни постоянно.

А България – чрез предприятията на концерна в Тракия икономическа зона – е не просто участник, а важна част от тази глобална индустриална карта. В свят, в който индустрията все повече се определя от знанията и иновациите, подобни инвестиции имат стратегическо значение както за българската икономика, така и за развитието на инженерните професии.