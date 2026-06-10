Средният успех по БЕЛ е най-висок досега, а МОН отчита по-добро представяне и анулирани 107 работи заради идентично съдържание

Четирима зрелостници са с пълни 100 точки и на двата изпита

Резултатите от държавните зрелостни изпити вече са публикувани в информационната система на Министерството на образованието и науката. Зрелостниците могат да проверят оценките си с входящ номер и идентификационен код.

Тази година средният резултат по български език и литература е 60 точки, което се равнява на оценка „Добър“ 4,39 и представлява най-високото ниво от въвеждането на матурите досега. По втория задължителен изпит по профилиращ предмет средният резултат е 71,09 точки, или оценка „Много добър“ 4,89.

И тази година английският език остава най-предпочитаният предмет за втората матура, а тенденцията за по-добро представяне се запазва в цялата страна.

Според данните на Министерството на образованието, сред най-добре представилите се ученици са зрелостници от София, Пловдив, Варна, Ямбол и Сливен, което поставя Пловдив сред водещите градове по резултати от държавните зрелостни изпити.

По време на брифинга бе съобщено още, че са анулирани 107 изпитни работи, като в 100 от случаите става дума за идентично съдържание. Сигналите са подадени от оценители от различни части на страната, след което са извършени допълнителни проверки.

От МОН подчертават, че при задачите за създаване на собствен текст – есе или интерпретативно съчинение – се изисква лична аргументация и индивидуален стил, което прави напълно еднаквите разработки недопустими.

На тазгодишната матура по български език и литература зрелостниците имаха избор между интерпретативно съчинение по разказа „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков и есе на тема „Авторитетите днес“.

Максималният резултат е 100 точки, като тази година четирима зрелостници са постигнали пълен резултат и на двата задължителни изпита.

Резултатите вече са достъпни в електронната система на МОН чрез входящ номер и идентификационен код.