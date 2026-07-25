Първият японски ресторант в Пловдив, който и днес задава стандарта

Japonica е първият японски ресторант под тепетата и до днес остава една от емблемите на града.

Тук уважението към японската кулинарна традиция личи във всеки детайл. Продуктите са винаги пресни, а част от тях пристигат директно от Япония или от специализирани международни доставчици, за да запазят автентичния вкус на всяко ястие.

Менюто носи авторския почерк на шеф Лозев. Раменът е сред задължителните предложения, сушито впечатлява с прецизност и баланс, а гьозите и сезонните специалитети превръщат всяко посещение в ново кулинарно откритие.

Изживяването се допълва от минималистичния интериор, вдъхновен от японската естетика. Чистите линии, спокойната атмосфера и оригами декорациите създават усещането, че за няколко часа сте се озовали далеч от градския шум.

Japonica не е просто ресторант. Тя е мястото, което първо запозна Пловдив с истинската японска кухня и продължава да бъде еталон за качество, автентичност и уважение към традицията.

Текстът е част от печатното издание Къде да ядем в Пловдив 2026? – колаборация на двуезичния дигитален пътеводител Lost in Plovdiv и Под тепето. Онлайн може да го разгледате тук: