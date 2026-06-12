Дълъг уикенд с танго, хоротека, Моцарт и „Рециклиада“ в район „Западен“

Район „Западен“ отново предлага богата и разнообразна програма за жителите и гостите на Пловдив. В рамките на три последователни дни между 12 и 14 юни публиката ще има възможност да се потопи в света на аржентинското танго, българските народни танци, класическата музика и екологичните теми. През 2026 година програмата се разширява с нови инициативи, реализирани в партньорство с културни и образователни институции и организации.

„Развитието на културата и разширяването на достъпа до качествени културни събития са сред водещите приоритети на район „Западен“. Стремим се не само да показваме различните лица на изкуството, но и да го приближаваме до хората, като го превръщаме в естествена част от тяхното ежедневие. Успоредно с това утвърждаваме нови и вече разпознаваеми пространства за културен живот. Парк „Ружа“ и зоната около Братската могила се превръщат в емблематични места за срещи на общността с изкуството, традициите и значимите обществени каузи“, заяви кметът на район „Западен“ Тони Стойчева.

Танго и фолклор поставят началото на творческите уикенди

Програмата започва на 12 юни от 18:00 часа в парк „Ружа“ с открит урок по аржентинско танго и милонга с Илия Четроков и Божина Ангелова от Tango con Elias. Вече повече от 15 години двамата популяризират магията на аржентинското танго и ще поканят жителите на района да станат част от едно вдъхновяващо събитие, изпълнено с емоция, музика и танц.

На 13 юни от 18:00 часа парк „Ружа“ ще оживее с ритмите на българския фолклор. Хореографката Надя Мурджева ще бъде сърцето и душата на специалната Хоротека. Посетителите ще могат да се включат в кръшни български хора, независимо дали са опитни танцьори или правят първите си стъпки във фолклорните танци. И двете събития са част от проекта на Сдружение „Кей – Търн“ с ръководител Мариана Ангелова „Творчески уикенди в квартал Западен: Изкуство през лятото в парк Ружа“, реализиран с финансовата подкрепа на Община Пловдив и включен в Календара на културните събития на града за 2026 година.

„Рециклиада“ насърчава устойчивия начин на живот

На 13 юни, от 9:00 до 15:00 часа, западната част на парк „Ружа“ районната администрация организира третото издание на инициативата „Рециклиада“, посветена на екологичното образование и устойчивия начин на живот. Събитието цели да насърчи отговорното отношение към природата и правилното разделно събиране на отпадъците. Гражданите ще могат да предадат едрогабаритни отпадъци, дребни електроуреди, хартия, пластмаса, дрехи, обувки и домашен текстил. „Рециклиада“ се реализира с подкрепата на „Булекопак“ АД, „М-текс“ и „Елтех ресурс“ АД.

Моцартово матине под открито небе пред Братската могила

Културният календар продължава на 14 юни от 11:00 часа с музикалния спектакъл „Така всички ще бъдем щастливи“ – Моцартово матине на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

Събитието ще се проведе пред мемориален комплекс „Братска могила“ с вход свободен и е реализирано в партньорство между АМТИИ и район „Западен“.

Заглавието е вдъхновено от известната реплика „Ah! Tutti contenti saremo così“ от операта „Сватбата на Фигаро“ на Волфганг Амадеус Моцарт. Публиката ще има възможност да се наслади на сценична интерпретация на избрани фрагменти от прочутата опера, представени като артистичен диалог между музика и театрално действие.

В спектакъла участват международни студенти от Академичния оперен театър към АМТИИ, преподаватели, утвърдени творци от културния живот на Пловдив и гост-музиканти.

Проектът е част от програмата на Общинска фондация „Пловдив 2019“ и се реализира с подкрепата на отворена покана „Малки проекти“ 2026, насочена към децентрализация на културния продукт, активизиране на публики и укрепване на връзката между образованието и културата.

Район „Западен“ кани всички жители и гости на Пловдив да се включат в поредицата от събития, които превръщат градската среда в място за срещи с изкуството, традициите, образованието и активното гражданско участие.