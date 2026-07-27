Областният управител на Пловдив става патрон на първото областно земеделско изложение

Първото областно земеделско изложение „Даровете на Тракия“ ще се проведе през октомври в Араповския манастир „Св. вмчца Неделя“, като в него ще се включат производители от всички 18 общини в област Пловдив. Патрон на инициативата ще бъде областният управител Георги Янев.

Решението беше обявено след среща между Янев и представители на инициативния комитет, в който участват игуменът на Араповския манастир и ректор на Пловдивската духовна семинария д-р Добромир Костов, председателят на фондация „Творци на надеждата“ Микеле Санторелли, както и проф. Христина Янчева, Женя Петкова и Петър Костов. В разговорите се включи и заместник областният управител Иванка Петкова.

Изложението ще продължи два дни и ще даде възможност на посетителите да се запознаят с разнообразието на земеделската продукция, традиционните храни и напитки, както и с новите практики в сектора. Организаторите предвиждат участие както на семейни стопанства, така и на утвърдени производители, като одобрените изложители няма да заплащат такса.

Освен изложбената част, програмата ще включва и професионален форум с участието на представители на държавни институции, университети и браншови организации. Темите ще бъдат свързани с възможностите за финансиране, развитието на биологичното земеделие, внедряването на иновации, късите вериги на доставка и подкрепата за младите фермери.

За домакин е избран Араповският манастир заради историческото и духовното му значение, както и заради възможностите, които предлага за провеждането на мащабно събитие. Светата обител развива и собствено земеделско стопанство, което допълнително подчертава връзката между традициите, земеделието и местната общност.