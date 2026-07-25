Хамелеонът Мерилин Менсън взриви Пловдив в дъжда

“Hey, you, what do you see?

Something beautiful or something free?”

– The Beautiful People, Marilyn Manson

Рок и метъл музиката винаги е принадлежала на аутсайдерите, на различните, на тези, които не се вписват, търсят себе си и правилния начин да се изразят. Но този жанр носи нещо със себе си, което никой друг тип музика не успява, а именно свобода. Снощи Marilyn Manson откри Hills of Rock 2026 пред най-многобройната публика, събирана на Гребната база в историята на фестивала в Пловдив и за близо час и половина превърна сцената в мрачен, театрален спектакъл, в който всеки беше добре дошъл такъв, какъвто е.

Marilyn Manson – провокатор, икона, културно явление, творчески хамелеон. Артист, който от появата си изкривява границите на съвременната алтернативна култура и променя представата за това какво може да бъде световната рок сцена. Още от самото начало на концерта, артистът предизвика истински фурор у феновете, а култовата “This Is The New Shit” отприщи първата масова еуфория за вечерта, превръщайки пространството пред сцената в море от развети коси, вдигнати ръце и гласове. За кратко прозвучаха първите акорди на „I Don’t Like the Drugs (But the Drugs Like Me)“, но Менсън прекъсна изпълнението, за да сподели, че някога думите в тази песен са били болезнено близки до истината. Днес обаче тази глава от живота му е затворена, а изпълненията му са по-добри от всякога. С пухкави якета, на кокили, с неонови кръстове зад себе си и шоу, което разми границите между концерт и театър, Marilyn Manson представи своя мрачен спектакъл, в който всяка песен беше част от внимателно режисиран разказ, а „Personal Jesus“ се оказа онзи финален катарзис, който отприщи последната вълна от еуфория и остави всички с усещането, че са на точното място в точното време.

В първия ден от Hills Of Rock видяхме и легендарните Sex Pistols с вокал Frank Carter, който още в самото начало грабна микрофона и се хвърли сред публиката, където хиляди фенове пяха с него и за секунди се оформи първият съркъл пит за вечерта. Преди тях на Главната сцена се вихриха P.O.D – директни, емоционални и напълно отдадени, точно онзи тип група, която показва защо хората обичат живата музика и фестивалните страсти. Първите две банди бяха Malevolence и Vended – млади артисти, които доказват, че за да си добър музикант и да бъдеш обичан от публиката, възрастта няма значение. Сцените на “На Тъмно” и Power Stage не отстъпваха с редица качествени актове и чужди банди като симпатичните пънкари от The Toy Dolls, които се срещнаха с медии и публика по-рано през деня, P.I.F., Innerglow, Нещо цветно, КhanЪ и много други.

Днес, събота, денят обещава да е не по-малко изпълнен със заряд, докато публиката очаква на сцената любимите на България Godsmack. Заедно с тях на основната сцена се качват и Black Label Society, Skindred, House Of Protection и Karen Dio. Преди това, от 17:00 ч., Press Fest Area събира Hellion Stone и Lek City Case за среща с медиите и феновете, а утре от 17:30 ч. там гостуват Цар Плъх. Следете официалните профили на фестивала за пълния график на срещите.

Социалната ангажираност на Fest Team и тази година показва, че музиката е за всички: програмата на Hills of Rock 2026 върви с жестов превод, който дава на хората с увреден слух пълноценен достъп до случващото се на сцената. Фестивалът продължава да бъде акцент в летния календар, събирайки най-доброто от рок и метъл музиката от цял свят. Очакват ни още два дни пълни с безкомпромисна музика, вкусна храна, напитки и и голям избор от мърч и нови спомени.

Hills Of Rock 2026 се организира от „Фест Тийм“ ООД, като част от програмата „Наследство 2023“ на Фондация „Пловдив 2029“ и с подкрепата на Община Пловдив. Актуални новини и и допълнителна информация – festteam.bg, hillsofrock.bg и ticketstation.bg, и в официалните профили на фестивала в социалните мрежи.