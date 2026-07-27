Хванаха петима с контрабанден тютюн и цигари без бандерол в Пловдив

Три жени и двама мъже са били заловени при полицейска операция срещу контрабандата с акцизни стоки, проведена в събота от екипи на Трето РУ в Пловдив.

Като заподозряна за незаконно разпространение на тютюн е била задържана криминално проявена и осъждана жителка на квартал „Шекер махала“. Срещу нея е започнато бързо производство, след като в обособен тайник на адреса й униформените открили два пакета с нарязана тютюнева листна маса.

При специализираните проверки на различни точки по продължението на бул. „България“ други трима от извършителите са били засечени да пренасят известни количества от същата нелегална стока. На ул. „Дилянка“ пък петият бил хванат с 400 къса фабрични цигари без бандерол на кутиите.