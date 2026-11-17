МОН посочи фирмата, която поддържа софтуера, и обясни какви са алтернативите пред студентите при подобни ситуации

Технически проблем в софтуерната система за обслужване на студентските столове временно възпрепятства ползването на намаленията за студенти в стол „Байкал“ в Пловдив в началото на седмицата. След сигнал на читатели до редакцията на „Под тепето“ проблемът беше отстранен в рамките на деня, а системата вече работи нормално.

Студентският стол „Байкал“ в Пловдив отново отвори врати

От Министерството на образованието и науката съобщиха за Под тепето, че към момента на изпращане на запитването ни в понеделник по обяд в институцията не е бил постъпил сигнал за техническа неизправност в стола. След проверка от ведомството са установили, че при възникването на проблема от стол „Байкал“ незабавно са се свързали с фирмата, отговаряща за софтуерната поддръжка. Това е станало още в началото на работния ден, отстраняването му обаче по информаация на студентите е отнело няколко часа.

По информация на МОН техническият проблем е бил отстранен максимално бързо. От министерството посочват, че всички желаещи да се хранят са били обслужени коректно, с възможност да ползват субсидираното хранене.

Софтуерната система за управление и контрол на студентските общежития и столове се поддържа от „ОРАК Инженеринг“ ЕООД, уточняват от ведомството.

От филиала на Техническия университет в Пловдив, който е домакин на стол „Байкал“, обясниха пред „Под тепето“, че не поддържат самата система, а при възникване на проблем следват установена процедура – подават сигнал до фирмата и на място се изпраща техник. По думите им подобни прекъсвания са се случвали и преди.

От „Студентски столове“ – Пловдив допълниха, че при конкретния случай на студентите са били предложени два варианта – да изчакат възстановяването на системата, за да се възползват от преференциалните цени, или да се хранят, заплащайки пълната стойност на храната.

При първоначалния сигнал до редакцията студенти съобщиха, че заради невъзможността да бъде удостоверен статусът им чрез стикериите и електронната система се е налагало да плащат по 4,09 евро.

От МОН уточняват, че съгласно чл. 32, ал. 2 от Наредбата за ползването на студентските общежития и столове държавната субсидия за поевтиняване на храната се ползва при представяне на документ, удостоверяващ студентския статус. Висшите училища осигуряват възможност за удостоверяване на това право чрез предоставяните на студентите стикери.

В студентските столове обаче каасиерите работят с два компютъра и две системи – една към МОН за преференциалното хранене и втора към НАП.

Всеки студент с валиден стикер има право да се храни в произволно избран студентски стол в страната. В Пловдив функционират около 10 такива заведения, стопанисвани от три висши училища и от „Студентски столове и общежития“ ЕАД, напомнят от образователното ведомство.

От министерството посочват още, че не са получавали сигнали за аналогични проблеми в други университети. В телефонен разговор от пресцентъра допълниха, че при подобна техническа неизправност студентите могат да изчакат възстановяването на системата или да изберат друг студентски стол, в който да ползват преференциалните цени.

Третият вариант е даа не губят време и да си платят на редовна цена.

Тоест в случая екипът на стол „Байкал“ е реагирал адекватно.

Най-добрите студентски столове в Пловдив

Така техническият проблем в един стол може да се окаже не просто неудобство за студентите, а въпрос на достъп до субсидираното хранене в конкретния момент – особено когато алтернативата е да платят пълната цена или да потърсят друго място за обяд и да закъснеят за лекции.