77 декара за нов парк в Пловдив: какво искат гражданите

Повече зеленина, зони за отдих, сигурност и добра поддръжка са сред най-силните послания от общественото допитване

Район „Северен“ постави ясна посока за бъдещето на 77 490 кв. м в кв. „Захарна фабрика“ – теренът да се развие като нова паркова зона, а не да се превърне в поредното застроено пространство.

Преди подготовката на проектната задача и обявяването на конкурс за идеен проект районната администрация потърси мнението на гражданите за това как трябва да бъде използвано пространството, какви функции да предлага и кои принципи да бъдат водещи при неговото проектиране.

Отговорите очертават ясна посока – естествена зелена среда, удобни зони за отдих, добра достъпност, сигурност и устойчива поддръжка.

Повече зеленина и пространство за хората

Сред водещите приоритети 73,6% посочват повече дървета и естествена сянка, а 47,1% поставят акцент върху запазването на съществуващата здрава дървесна растителност, когато това е възможно.

Сред най-желаните елементи са пейките и местата за отдих – 74,7%, детска зона – 69%, достъп до питейна вода – 59,8%, спортна зона – 48,3%, и зона за свободни занимания – 41,4%.

81,6% посочват разходката и отдиха като начин, по който биха използвали бъдещия парк, 58,6% – спорта и активното движение, а 51,7% – детските игри.

„Още от самото начало позицията ни е ясна – този терен трябва да остане зелено пространство и да се превърне в истински парк за хората, а не в поредното застроено място. Допитването ни показа как гражданите искат този парк да изглежда и кои са границите, които не бива да преминаваме при бъдещото проектиране“, заяви кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова.

Сигурност и поддръжка още от проекта

Сред най-категорично заявените очаквания е паркът да бъде добре осветен, чист и сигурен.

82,8% посочват доброто осветление, а също 82,8% – редовната поддръжка и почистване. 67,8% подкрепят видеонаблюдение на ключови места, а 46% – ограничаване на нерегламентираното навлизане на автомобили.

Силен е и акцентът върху достъпността. 63,2% посочват удобните пешеходни подходи, 50,6% – осветените подходи, а 48,3% – възможността за удобно придвижване с детски колички. Сред важните елементи са още безопасното пресичане, достъпът за хора с намалена подвижност и велосипедното придвижване.

Предпочитанията показват желание за баланс между естествената зеленина и добре организирани функционални зони, така че паркът да съчетава спокойствие, движение, детски занимания и възможности за общуване.

Място със собствена идентичност

65,5% подкрепят или по-скоро подкрепят включването на елементи, свързани с историята и характера на „Захарна фабрика“.

В рамките на допитването бяха направени и предложения за име. Сред най-често срещаните е работното название „Захарен парк“, наред с варианти, свързани със „Захарна фабрика“, „Захарна гора“ и други препратки към местната идентичност.

Какво гражданите не искат

Свободните отговори очертават и ясни граници – сред нежеланите решения са прекомерното бетониране и застрояване, премахването на здрава растителност, замърсяването и липсата на последваща поддръжка.

Наред с това са предложени идеи за свободни зелени площи, места за пикник, пространства за различни възрастови групи, образователни и приключенски елементи и възможности за културни събития на открито.

Какво следва

Резултатите от общественото допитване ще бъдат систематизирани и отразени при подготовката на проектната задача и конкурсната документация.

След това район „Северен“ ще пристъпи към организацията на конкурс за идеен проект за терена от 77 490 кв. м.

След избора на концепция ще последват техническо проектиране, необходимите съгласувателни процедури и осигуряване на финансиране за реализацията.

Целта е бъдещите професионални решения да стъпят върху ясно заявените обществени приоритети и да запазят зеления характер на терена, като го превърнат в достъпно, сигурно и устойчиво градско пространство.