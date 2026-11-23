До 30 ноември държавни и общински училища от цялата страна могат да кандидатстват за осмия випуск на програмата на фондация „Заедно в час“. Одобрените училища ще получат безплатна двугодишна професионална подкрепа на стойност 22 000 евро за всяко училище.

Остава само една седмица, в която училищата могат да подадат кандидатури за участие в „Училища за пример“. Програмата подкрепя училищните екипи да развиват професионалните си умения, да прилагат нови подходи в преподаването и да създават по-подкрепяща и ангажираща среда за учениците.

„Помагаме на учителите да правят часовете по-ангажиращи, а децата – по-мотивирани, като едновременно с това развиват и социално-емоционалните си умения“, обяснява Радослава Нечева, специалист „Развитие на училищната мрежа“ във фондация „Заедно в час“.

Програмата е отворена за различни типове училища – от малки основни училища до големи гимназии, в областни центрове и малки населени места. Всяко училище работи върху собствените си предизвикателства и определя посоката, в която иска да се развива, с подкрепата на обучители и ментори.

„Работим с деца предимно от уязвими групи и търсехме нещо, което да ги мотивира“, споделя Наталия Миланова, директор на III ОУ „П. Р. Славейков“ в Търговище, което вече е завършило програмата. „Благодарение на програмата атмосферата в училището се промени коренно – децата станаха по-внимателни, по-добри към себе си и към учителите. Създадохме позитивна среда, от която всички имаха нужда“, допълва тя.

За първи път в тазгодишното издание на програмата училищните екипи ще могат да изберат и специализирания курс „Езикова подкрепа за деца с майчин език, различен от българския“. Обучението е предназначено за учители, които работят с деца от уязвими групи, чийто майчин език е различен от българския. То ще им даде практически подходи за подкрепа на езиковото развитие и по-активното участие на тези ученици в учебния процес.

170 училища от 28 области в страната са преминали или преминават през програмата

Досега 170 училища от 28 области в страната са преминали или преминават през двугодишната програма „Училища за пример“. В нея са участвали 1900 учители и директори, а над 68 000 ученици са част от училищата в мрежата.

Сред тях има основни и средни училища, професионални и профилирани гимназии, училища в големи градове и малки населени места. Сред участниците са 100. ОУ „Найден Геров“ в София, ОУ „Неофит Рилски“ в с. Ягодово, Професионалната гимназия по електроника и енергетика в Банско, Немската езикова гимназия „Гьоте“ в Бургас и Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна.

Училищата, които искат да се включат в осмия випуск на програмата, могат да научат повече за условията и да кандидатстват до 30 ноември на https://zaednovchas.bg/model-schools/.