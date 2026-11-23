Ротари клуб Пловдив-Пълдин ще отбележи 25 години от своето създаване с поредица от инициативи, насочени към градската среда, културата и обществото. Юбилейната програма включва три събития, които ще се проведат между 23 и 27 ноември.

Началото ще бъде поставено на 23 ноември от 11 часа с изложба на открито на Централния площад в Пловдив. В 24 пана ще бъдат представени ключови моменти от историята на клуба, реализираните проекти и каузите, по които ротарианците са работили през последните 25 години.

На 26 ноември от 13 часа в „Ротари парк“ в район „Тракия“ клубът, заедно с младежката организация Интеракт, ще представи два нови проекта – поливна система за поддържане на зелените площи и паркова библиотека за свободен книгообмен на открито. На събитието ще бъде връчено и предложение за следващо спортно-развлекателно развитие на парка на представители на районното кметство.

Празничната програма ще завърши с гала вечер на 27 ноември от 18:30 часа в хотел „Рамада – Тримонциум“. По време на събитието ще бъде направена равносметка на работата на клуба през годините, а лидери и партньори, допринесли за дейността му, ще бъдат отличени.

От Ротари клуб Пловдив-Пълдин посочват, че юбилеят е повод да представят пред пловдивчани резултатите от дългогодишната си работа и проектите, които остават в полза на града.