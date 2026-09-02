Пловдив празнува Съединението: Пълната програма за 6 септември
Богата програма за честването на 141-вата годишнина от Съединението на България и Празника на град Пловдив очаква пловдивчани и гостите на града на 6 септември 2026 година:
10:00 часа – Катедрален храм „Света Богородица“
Тържествен молебен, отслужен от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай
Молебен и полагане на венци и цветя на паметника на Гаврил Кръстевич в двора на храма с участието на военнослужещи, духовенство и граждани
11:00 часа – Паметна плоча на майор Райчо Николов (до пл. Римски стадион)
Полагане на венци и цветя
11:30 часа – Паметник на Захари Стоянов в Градската градина (зад Регионалния природонаучен музей)
Полагане на венци и цветя
19:00 часа – Площад „Римски стадион“
Възстановка на събитията от 6 септември 1885 година от Комитет „Родолюбие“
19:45 часа – Регионален исторически музей, Зала „Съединение“
Представяне на изложба „Съхранената памет за Съединението от 1885 г. в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции“
20:30 часа – Площад „Съединение“
Тържествена проверка (заря) по повод 141-вата годишнина от Съединението на България и Празника на град Пловдив
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за организацията и мерките във връзка с тържествата за 6 септември
По повод честването на 141-ата годишнина от Съединението на България и празника на град Пловдив, Община Пловдив напомня на гражданите и гостите на града за важни мерки, свързани с безопасността и организацията на събитията.
По време на тържествената заря-проверка на 6 септември в района на площад „Съединение“ няма да бъдат допускани лица в нетрезво състояние, с агресивно поведение, както и носещи обемисти багажи, огнестрелни оръжия, пиротехнически изделия, остри предмети, стъклени бутилки и др.
От съображения за сигурност в периода от 16:00 до 22:30 часа на 6 септември се въвежда забрана за полети на дронове и други безпилотни или пилотирани летателни средства в радиус от 1000 метра и височина 1000 метра около паметника на Съединението. Изключение се прави единствено за излитащите и кацащите самолети на Летище Пловдив.
Общината напомня на политическите партии и организации, че трябва да заявят поднасянето на венци не по-късно от 12.00 часа на 4 септември на имейл protocol.plovdiv@gmail.com , както и трите имена на венценосците. Входът за представителите на организациите, които са заявили в Община Пловдив поднасянето на венци, е откъм улица „Хан Кубрат“ от страната на Археологическия музей и ще е отворен от 17.30 до 19.00 часа. В района няма да бъдат допускани лица, чиито имена не са заявени предварително.
ПЛОВДИВСКИТЕ МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ ОТВАРЯТ ВРАТИ С БЕЗПЛАТЕН ВХОД НА 6 СЕПТЕМВРИ
По повод Празника на Пловдив и 141 години от Съединението на България пловдивските музеи, галерии и обекти на ОИ „Старинен Пловдив“ ще посрещат посетители с безплатен вход на 6 септември.
Зала „Съединение“ на Регионалния исторически музей ще бъде отворена от 09:00 до 14:00 часа, след което ще затвори за подготовка на вечерната програма. Останалите експозиции на музея ще работят от 09:00 до 18:00 часа.
Регионалният етнографски музей ще приема посетители от 09:00 до 18:00 часа.
Регионалният археологически музей ще работи от 10:00 до 17:00 часа.
Регионалният природонаучен музей ще бъде отворен от 09:00 до 17:00 часа. Свободен ще бъде входът само за основната експозиция, а посещенията в Планетариума и зала „Тропик“ ще се заплащат.
От 10:00 до 18:00 часа с безплатен вход ще бъдат шестте сгради и експозиции на Градската художествена галерия:
– Постоянна експозиция – ул. „Съборна“ № 14А;
– Постоянна експозиция „Икони“ – ул. „Съборна“ № 22;
– Постоянна експозиция „Мексиканско изкуство“ – ул. „Артин Гидиков“ № 11, където са представени Националните есенни изложби;
– Зала „2019“ – ул. „Гладстон“ № 32, с изложба на Вихрони и Аделина Попнеделеви;
– Галерия „Капана“ – ул. „Райко Даскалов“ № 29, с изложбата „Изкуство и дискусия. Окръжната художествена изложба в Пловдив през 1958 г.“;
– Зали за временни експозиции – ул. „Княз Александър I“ № 15, с изложба от 32-рото издание на „Седмица на съвременното изкуство“ на тема „Бъг в системата“.
Всички обекти на ОИ „Старинен Пловдив“ също ще бъдат с безплатен вход.
– От 09:00 до 17:30 часа ще работят туристическите информационни центрове на ул. „Райко Даскалов“ № 1 и ул. „Д-р Стоян Чомаков“ № 1.
– От 09:00 до 18:00 часа ще бъдат отворени Античният одеон на Филипопол, Епископската базилика на Филипопол и Късноантичната сграда „Ирини“.
– От 09:30 до 18:00 часа посетители ще приемат Малката базилика от Филипопол, Балабановата къща, къща „Хиндлиян“, къщата на д-р Стоян Чомаков с постоянната експозиция на Златю Бояджиев, Старинната аптека „Хипократ“, къщите „Клианти“ и „Недкович“, Античният театър и Римският стадион.
– Източният сектор на Римския стадион ще работи от 10:00 до 18:30 часа.
Община Пловдив кани жителите и гостите на града да отбележат празничния 6 септември с посещение на богатото културно-историческо наследство на Пловдив.
АКЦЕНТИ – КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ В ПЛОВДИВ
(3 – 6 СЕПТЕМВРИ 2026)
ДПХ ПРЕДСТАВЯ ТРАДИЦИОННАТА КУРАТОРСКА ИЗЛОЖБА „15Х5“
Дати: 03.09. –
02.10.2026 г.
Откриване: 3 септември, 18:00 ч.
Локация: Дом на културата „Борис Христов
Куратор: Христо Жеков
Дружеството на пловдивските художници (ДПХ) има удоволствието да Ви покани на откриването на традиционната ежегодна кураторска изложба „15х5“. Събитието ще се състои на 3 септември 2026 г. от 18:30 ч. в Дом на културата „Борис Христов“ (ул. „Гладстон“ № 15, Пловдив).
Куратор на тазгодишното издание е Христо Жеков. Изложбата е част от Есенния салон на изкуствата и за поредна година събира в хармонично единство утвърдени имена от културния живот на Пловдив и страната с млади, обещаващи автори.
През годините форматът „15х5“ се утвърди като събитие с висока естетическа стойност, което предлага на публиката обогатяващо културно изживяване и я запознава с нови лица от съвременната художествена сцена. Автор на визуалната идентичност и плаката на изложбата от 1995 г. насам е Костадин Отонов.
Участници: Ангел Чираков, Атанас Москов, Венета Маринова, Георги Георгиев, Георги Калев, Даниела Русева, Даниела Стоянова, Златка Шеткова, Илиян Иванов, Иван Краевски, Иван Тотев, Михаил Маламски, Петър Чучулигов, Стефания Михайлова и Христо Жеков (куратор).
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив по Програма „Култура“ (компонент „Фестивали и значими събития“) като част от проекта „Съвременно изкуство: център Пловдив“ на ДПХ и е включен в Календара на културните събития на Община Пловдив за 2026 г.
СЕДМИЦА НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО 2026: „БЪГ В РЕАЛНОСТТА“
Дати: 03.09. – 02.10.2026 г.
Откриване: 3 септември, 18:00 ч.
Локация: Градска художествена галерия – Пловдив (ул. „Княз Александър I-ви“ 15)
Куратор: Емил Миразчиев
На 3 септември в Пловдив започва 32-рото издание на „Седмица на съвременното изкуство“. Под надслова „Бъг в реалността“ изложбата изследва моментите, в които системата дава грешка и познатите правила престават да работят, отваряйки пространство за пукнатини, отклонения и нови възможности. Паралелно с галерийната изложба ще бъдат реализирани и художествени намеси в градската среда.
Участващи автори: Айелет Карми и Мерав Хейман (Израел), Антон Стоянов (България/Германия), Думисани Карамански, Донка Павлова, Еви Шуберт (Германия), Красимир Добрев, Надя Генова, Севдалина Кочевска и Симеон Стоилов (с градски намеси), Стоян Дечев.
Организатор: Сдружение „Изкуство днес“ с подкрепата на Община Пловдив и Гьоте-институт България.
13-О ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ ЗА УЛИЧНИ ИЗКУСТВА THEATAIR 2026
Дати: 4 – 7 септември 2026 г.
Локации: Главната улица, Капана и градските паркове
Вход: Свободен
Подробности: pptheatre.com
Четири дни TheatAir превръща Пловдив в голяма сцена под открито небе. Артисти от България, Франция, Италия, Гърция, Испания, Ирландия, Аржентина, Бразилия и САЩ завладяват града с уличен театър, цирк, акробатика, музика, гигантски кукли и спектакли за цялото семейство. Като специален партньор тази година Театърът на огъня и сенките FIRETER участва в програмата с нови, невиждани досега формати. Проектът е част от Есенния салон на изкуствата с подкрепата на Община Пловдив и Министерството на културата.
ПРОГРАМА НА THEATAIR 2026:
ГЛАВНАТА УЛИЦА
4 СЕПТЕМВРИ | ПЕТЪК
ОТКРИВАНЕ
ШЕСТВИЯ
20:00 | от Римски стадион
Блоко Бринкадейра – „Батукада“ | България
Компани Пари Бенаре – „Уазу (Гигантската птица)“ | Франция
С голямо парадно шествие по Главната улица TheatAir 2026 ще даде начало на четирите фестивални дни. В шествието ще се включат и всички участници във фестивала.
СПЕКТАКЛИ
19:30 | Стълбите на Каменица
Фред Нормал – „Баланс на въже“ | САЩ
20:00 | Фонтанът пред Община Пловдив
Емануел Гарсия – „Сир Уийл“ | Аржентина
20:30 | Площадът пред Централна поща
Акрокуку – „Акробатично дуо“ | Гърция
5 СЕПТЕМВРИ | СЪБОТА
ШЕСТВИЯ
20:00 | Римски стадион
Компани Пари Бенаре – „Уазу (Гигантската птица)“ | Франция
Парадно шествие по Главната улица с гигантската птица Уазу.
СПЕКТАКЛИ
19:30 | Стълбите на Каменица
Анди Спигола – „Боато“ – клоунада на кокили | Италия
20:00 | Фонтанът пред Община Пловдив
Хилтоф – Улично комедийно шоу | Испания
20:30 | Площадът пред Централна поща
Мила Иванова – „Кралицата“ – уличен цирков спектакъл | България
7 СЕПТЕМВРИ | ПОНЕДЕЛНИК
ЗАКРИВАНЕ
ШЕСТВИЯ
20:00 | Римски стадион
Международен уъркшоп за гигантски кукли – „Светлина“
Шествие с парадните кукли, създадени по време на международния уъркшоп.
Файъртер – „Приказни гиганти“ | България
СПЕКТАКЛИ
19:30 | Стълбите на Каменица
Акрокуку – „Акробатично дуо“ | Гърция
20:00 | Фонтанът пред Община Пловдив
Емануел Гарсия – „Сир Уийл“ | Аржентина
20:30 | Площадът пред Централна поща
Рия Мърфи – Вертикален танц | Ирландия
Файъртер – „Nekawa Awaken“ | България
Крис Мигел – Традиционна музика на живо | Бразилия
7 СЕПТЕМВРИ | ПОНЕДЕЛНИК
СЦЕНА „ЯДРОТО“, КАПАНА
Специален фестивален модул с програма, създадена от Театър Арт Ленд.
11:00
ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен – „Цвят“ | театър за бебета
12:00
ДКТ „Иван Димов“ – Хасково – „Две калинки“ | куклен театър
16:00
Театър Арт Ленд – „Гон, малката лисица“ | интерактивен куклен спектакъл
17:00
Театър Арт Ленд и КТ – Пловдив – „Ламбе ламбе“ | пет различни представления „театър в кутия“
19:00
Театър Арт Ленд – „Музика в джоба“ | семеен спектакъл
ПАРКОВЕТЕ НА ГРАДА
TheatAir излиза от центъра на Пловдив и пренася фестивалната атмосфера в три от градските квартали. В три поредни дни парковете в Кършияка, Тракия и Христо Смирненски ще се превърнат в сцени за цирк, театър, акробатика и гигантски кукли.
5 СЕПТЕМВРИ | СЪБОТА
Парк „Рибница“, кв. „Кършияка“
18:00 – Анди Спигола – „Боато“ – клоунада на кокили | Италия
18:45 – Фред Нормал – Баланс на въже и комедийно шоу | САЩ
19:30 – Емануел Гарсия – „Сир Уийл“ | Аржентина
19:45 – Акрокуку – „Акробатично дуо“ | Гърция
20:30 – Файъртер – „Приказни гиганти“ | България
6 СЕПТЕМВРИ | НЕДЕЛЯ
Парк „Елит 2019“, ж.к. „Тракия“
18:00 – КТ – Бургас – „Бургаски гларуси“ | България
18:30 – Фред Нормал – Баланс на въже и комедийно шоу | САЩ
19:15 – Емануел Гарсия – „Сир Уийл“ | Аржентина
19:30 – Мила Иванова – „Кралицата“ – уличен цирк | България
20:00 – Хилтоф – Улично комедийно шоу | Испания
20:30 – Анди Спигола – „Боато“ – клоунада на кокили | Италия
21:00 – Акрокуку – „Акробатично дуо“ | Гърция
7 СЕПТЕМВРИ | ПОНЕДЕЛНИК
Парк „Ружа“, кв. „Христо Смирненски“
18:00 – КТ – Бургас – „Бургаски гларуси“ | България
18:30 – Фред Нормал – Баланс на въже и комедийно шоу | САЩ
19:15 – Хилтоф – Улично комедийно шоу | Испания
19:45 – Анди Спигола – „Боато“ – клоунада на кокили | Италия
20:15 – Мила Иванова – „Кралицата“ – уличен цирков спектакъл | България
КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ „БЪЛГАРСКАТА РОКЛЯ“
Дата: 6 септември 2026 г. (Неделя)
Час: 21:00 ч.
Локация: Античен театър
В Деня на Съединението и празник на Пловдив световният дизайнер Иван Донев представя грандиозен спектакъл, посветен на българската идентичност под мотото „Цяла България в една рокля“. В центъра на събитието е впечатляваща художествена инсталация — най-голямата българска рокля, изработена от хиляди ръчно плетени карета от над 400 жени от цялата страна. Спектакълът съчетава музика, танци, визуално изкуство и 3D мапинг, за да разкаже история за паметта, традициите и обичта към родината. Във финала имената на всички майсторки ще бъдат проектирани със светлина върху роклята. Събитието е под патронажа на президента на България Илияна Йотова.
Екип и участници:
Оркестър на Опера Пловдив с диригент маестро Диан Чобанов
Композитори: Неди Джон Крос, Костадин Бураджиев (аранжор)
Режисьор: Станимира Манолова | 3D мапинг: Петко Танчев
С участието на: Академичен Народен Хор, ВАЯ квартет, солисти (Валерия Георгиева, Михаела Стойкова, Елеонора Иванчева, Светлина Стаменова, Йоана Павлова, Наталия Колешанска)
Специално участие: актрисата Ивана Папазова
ИНИЦИАТИВА „ДУХОВНИ МАРШРУТИ В ПЛОВДИВ“ (ЕСЕНЕН СЕЗОН)
Дата на първото събитие: 6 септември 2026 г. (Неделя)
Час: 10:00 ч.
Сборен пункт: Градинката от южната страна на Пешеходния мост
Организатор: Издателство „Летера“ (с подкрепата на Община Пловдив)
Любимата инициатива „Духовни маршрути в Пловдив“ се завръща с есенно издание през септември и октомври. Форматът предлага неформални пешеходни обиколки, водени от изтъкнати специалисти, писатели и изследователи, които преплитат историята, литературата и визуалните изкуства.
Първи маршрут: „Нова земя. Ново начало. Пловдив“
Водач: доц. д.ф.н. Младен Влашки
Тема: По стъпките на последния роман на Иван Вазов („Нова земя“), маршрутът ще разкрие Пловдив в ключовия период след Освобождението и по време на Съединението — градът като символ на нов подем, обществени пространства и културен живот в края на XIX век.