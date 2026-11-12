Обявиха конкурса за директор на „Старинен Пловдив“

Градската управа обяви днес конкурса за директор на ОИ „Старинен Пловдив“. По-малко от месец след освобождаването на проф. Елена Кантарева- Дечева от поста на ръководител на ключовото общинско звено, администрацията даде старт на процедурата за неин наследник. Към момента временно длъжността изпълнява Донка Налбантова, но след месец, когато изтича срокът за подаване на документи, тя вероятно ще предаде щафетата на нов директор, който ще има 4-годишен хоризонт пред себе си за управление на структурата.

Обявата за конкурса е пусната днес на сайта на Община Пловдив. Минималните изисквания към кандидатите е да са магистри, като може да имат висше образование в цяла палитра от професионални направления- история и археология, социология, антропология и науки за културата, право, администрация и управление, икономика, туризъм, изобразително

изкуство – специалност „Консервация и реставрация“ или Специалност „Архитектура“ със специализация по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство. Това отваря широко ножицата на хората, които могат да участват в процедурата. Те следва да имат професионален опит от минимум 3 години в съответното професионално направление, за което имат диплома, да притежават организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност,

комуникативност.

От общината ще считат за предимство наличие на лиценз по чл. 165 от Закона за културното наследство, както и опит в областта на опазването на културното наследство. Добре приети ще са и кандидати, участвали в разработването и реализацията на програми и проекти, знаят чужди езици и имат компютърна грамотност.



Всеки явил се в процедурата следва да защити концепция за дейността и развитието на „Старинен Пловдив“

за период от 4 години.

Припомняме, че от 2006г. насам само един директор на института бе избран с конкурс и това бе именно пенсионираната проф. Елена Кантарева- Дечева.



