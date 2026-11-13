13 любопитни факта за фаталния петък 13-и

Науката не открива повече нещастия на тази дата, но легендите, страховете и любопитните съвпадения продължават да я обграждат с мистерия

Петък 13-и има репутацията на един от най-нещастните дни в календара. Но дали наистина се случват повече лоши неща, когато числото 13 съвпадне с последния работен ден от седмицата? Науката има доста по-успокояващ отговор.

Изследователи от Университета в Торонто решават да проверят дали суеверието има реална статистическа основа. Статистикът Джефри Розентал и Дженифър Дметричук анализират данни за смъртните случаи в канадската провинция Онтарио за период от 15 години – от 2009 до 2023 г.

В изследването са включени 254 058 случая на убийства, самоубийства, инциденти и внезапна или неочаквана естествена смърт, които са били обект на разследване от съдебните власти. Учените сравняват честотата им в петък 13-и с тази през останалите дни.

Резултатът? Няма статистически значима разлика. За 27-те петъка 13-и в изследвания период са отчетени 1235 смъртни случая, или средно 45,74 на ден. Общата средна стойност за периода е 46,38. С други думи, няма доказателства, че датата е по-опасна от останалите.

Изследователите не откриват повишен риск и при пълнолуние или на Хелоуин.

Защо тогава продължаваме да се страхуваме?

Според проф. Розентал една от причините е т.нар. потвърждаващо пристрастие – психологическата склонност да забелязваме и запомняме събития, които потвърждават вече съществуващите ни убеждения.

Ако нещо неприятно се случи в петък 13-и, вероятно ще го запомним и ще го свържем с датата. Ако същото стане в сряда, едва ли ще обвиним календара.

Самият Розентал има и лична история с прословутата дата. Той открива, че е роден на петък 13-и, едва след като създава компютърна програма за календарни изчисления и проверява деня от седмицата на собственото си раждане. По думите му животът му е доста добър, въпреки това съвпадение.

През 2026 г. календарът ни поднесе три петъка 13-и – през февруари, март и ноември. Днешният, 13 ноември, е последният за годината.

А докато науката развенчава лошата слава на датата, историята, митологията и попкултурата продължават да подхранват мистерията около нея. Ето 13 любопитни факта за фаталния петък 13-и.

1. Страхът си има сложно име

Страхът от петък 13-и се нарича параскевидекатриафобия. Ако ви е трудно да го произнесете, вероятно не сте единствените. Съществува и терминът трискайдекафобия, който обозначава страха от числото 13 само по себе си.

2. Числото 13 има проблем с репутацията на числото 12

В западната култура числото 12 често символизира завършеност и ред – 12 месеца в годината, 12 зодиакални знака, 12 апостоли. Следващото число сякаш нарушава тази подредба и постепенно се превръща в символ на лош късмет.

3. Тайната вечеря е една от причините за лошата слава

Според християнската традиция на Тайната вечеря присъстват Иисус Христос и дванадесетте апостоли – общо 13 души. Юда, който предава Христос, е тринадесетият участник в тази история. Разпятието пък е в петък, известен като Разпети петък. Двете асоциации се преплитат в едно от обясненията за суеверието.

4. Тамплиерите също попадат в историята

На 13 октомври 1307 г., петък, по заповед на френския крал Филип IV са арестувани стотици членове на Ордена на тамплиерите. Събитието често се свързва с легендите за петък 13-и, макар да няма доказателства, че именно то е поставило началото на суеверието.

5. Локи и злополучното число 13

В скандинавската митология съществува легенда за пиршество на 12 богове във Валхала. На него неканен се появява Локи – богът на хитростта и пакостите. Намесата му води до смъртта на Балдур, един от обичаните богове. Историята е сред популярните митологични обяснения за лошата слава на числото 13.

6. Росини умира на петък 13-и

Италианският композитор Джоакино Росини умира на 13 ноември 1868 г. – петък. Любопитното е, че самият той е свързван със суеверия относно петъка и числото 13.

7. Тупак Шакур също си отива на тази дата

Рапърът Тупак Шакур умира на 13 септември 1996 г., също петък. Той е прострелян в Лас Вегас шест дни по-рано, а смъртта му е обявена на тази дата.

8. Не всички сгради имат 13-и етаж

В някои хотели и високи сгради етажът след 12-ия се обозначава с 14, 12А или друго име, за да се избегне числото 13. Понякога липсва и стая с този номер. Етажът обаче физически си остава там – просто табелката е друга.

9. Страхът от петък 13-и влиза и в литературата

През 1907 г. излиза романът „Friday, the Thirteenth“ на американския писател Томас Уилям Лоусън. В него борсов спекулант използва страховете и суеверията около датата, за да предизвика хаос на Уолстрийт и да спечели от него.

10. Джейсън превръща датата в хорър класика

През 1980 г. излиза първият филм от поредицата „Петък 13-и“. Така датата получава още един силен образ в популярната култура – този на Джейсън Вурхийс, който се превръща в емблема на хорър жанра.

11. Black Sabbath избират точно петък 13-и

Дебютният албум на британската рок група Black Sabbath излиза на 13 февруари 1970 г. – петък. Съвпадението е повече от подходящо за група, чието име и музика са свързани с мрачната страна на рокендрола.

12. Има клуб, който се опитва да развали магията на числото

В края на XIX век в Ню Йорк е създаден Thirteen Club – общество, което се противопоставя на суеверията около числото 13. Членовете му се събират на вечери на 13-о число, с по 13 участници на масата, и дори преминават под стълба като демонстрация, че няма от какво да се страхуват.

13. Петък 13-и не е по-опасен от всеки друг ден

Въпреки легендите, страховете и многобройните истории, научните изследвания не откриват доказателства, че на тази дата се случват повече нещастия. Понякога очакването за лош късмет е достатъчно, за да започнем да забелязваме всяко неприятно съвпадение.

Така че, ако днес черна котка ви пресече пътя, не бързайте да обвинявате календара. Може просто да отива някъде.