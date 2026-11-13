Клиниката по нефрология на УМБАЛ „Свети Георги“ се пребазира в обновена сграда

След като в края на месец септември Отделението по диализно лечение посрещна първите си пациенти в изцяло обновената сграда на База II (бул. „Пещерско шосе“ № 66, бивш Хранителен блок), Клиниката по нефрология се пребазира на същия адрес.

Считано от 16 ноември 2026 г., Клиниката по нефрология официално започва работа на новия си адрес. Тя ще се помещава на втория етаж в модернизираната сграда в близост до кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царавец“ — над Отделението по диализно лечение, запазвайки познатата за пациентите приемственост и организация на работа. С това преместване клиниката окончателно преустановява дейността си в База I на бул. „Васил Априлов“ № 15А.

Новата база осигурява съвременни стандарти за медицинско обслужване, модернизирана среда за диагностично-лечебния процес и подобрени условия за престой на пациентите с бъбречни заболявания от целия регион.

В периода до 15 ноември е създадена организация за плавно протичане на работния процес без прекъсване на лечението и при стриктно спазване на мерките за сигурност и безопасност на пациентите.