България не се присъедини към общите принципи за сигурността на Европа

България е единствената държава от Европейския съюз, която не се присъедини към декларацията за ключовите принципи на европейската сигурност, приета на срещата на върха на Европейската политическа общност в Дъблин. Документът беше подкрепен от 39 от общо 47 участващи държави.

Сред подписалите са Германия, Украйна, Великобритания, Италия и Полша. Засега не са посочени официални мотиви за решението на България да остане извън декларацията.

Общи принципи за сигурността на континента

Документът е предложен по инициатива на Франция и очертава обща рамка за европейската сигурност. Той се основава на съществуващи международни актове и договори, сред които Уставът на ООН, договорите на НАТО и тези на Европейския съюз.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че участниците са постигнали съгласие по общи принципи за бъдещата сигурност на Европа. Според него е важно европейските държави да имат активна роля при вземането на решения, които засягат собствената им сигурност.

В декларацията се посочва, че страните трябва да поемат по-голяма отговорност за сигурността на континента. Заложен е и принципът, че решенията за Украйна трябва да се вземат с нейно участие, а въпросите, засягащи европейската сигурност, да бъдат обсъждани с участието на европейските държави.

Кибератаки, дезинформация и хибридни кампании

Сред основните акценти в документа е противодействието на хибридните заплахи. Предвидени са общи усилия срещу кибератаки, информационна намеса и манипулации, както и мерки за укрепване на устойчивостта на демократичните институции.

Подписалите се ангажират да разработват инструменти за предотвратяване на дестабилизиращи действия, които не достигат прага на въоръжено нападение. При необходимост декларацията допуска и ответни мерки.

В нея са засегнати още борбата с тероризма, наркотрафика и каналджийството. Държавите заявяват, че хибридните кампании на Москва засилват ангажимента им към Украйна.

Преговори с Русия – след края на войната

Според германската новинарска агенция ДПА голямото мнозинство от европейските държави е склонно да води преговори с Русия по ключови въпроси на сигурността едва след приключването на войната в Украйна и възстановяването на мира.

Декларацията допуска обсъждане на мерки за управление и намаляване на рисковете за сигурността, но обвързва това с изпълнението на необходимите условия. В документа се настоява и за надеждни и устойчиви гаранции за сигурността на Украйна.

Освен България, декларацията не е подписана и от няколко държави извън Европейския съюз – Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина и Швейцария.