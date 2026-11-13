Над 50 свидетели са разпитани за тежката катастрофа на „Тракия“

Все още няма достатъчно доказателства, за да бъде повдигнато обвинение срещу конкретен човек за тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 12 души. Това съобщи окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев пред БНТ, като разкри подробности от повторния разпит на румънския шофьор на камиона, който се оказал в началото на фаталната колона.

По думите на прокурора основните версии са свързани с внезапното сгъстяване на мъглата и скоростта, с която част от водачите са продължили движението си при силно ограничена видимост.

Румънският шофьор намалил заради мъглата

Водачът на тира беше задържан, за да бъде осигурено провеждането на повторен разпит. След това е освободен, без да му бъде повдигнато обвинение.

Пускат румънския шофьор, задържан след тежката катастрофа на АМ „Тракия“

Пред разследващите той заявил, че не е спирал на магистралата преди сблъсъка, а е намалил значително скоростта заради рязкото влошаване на видимостта. Според показанията му първоначално мъглата не била особено гъста, но в определен момент внезапно се сгъстила.

„Не посочва друга причина за намаляването на скоростта на товарния автомобил“, обясни Дойчев.

Според първоначалната възстановка първият удар е бил между автобуса с пътници и румънския тир. Последвала верижна катастрофа с участието на множество автомобили. Загиналите са били по-назад в колоната – приблизително след шестото или седмото превозно средство.

Проверяват дали шофьори са карали прекалено бързо

Разследването трябва да установи и дали други участници в движението са се движили с несъобразена скорост. Прокуратурата разполага със свидетелски показания за автомобили, които са навлезли в гъстата мъгла, без да намалят достатъчно.

„На пръв поглед това е може би човешка грешка – несъобразяване с пътните условия: гъстата мъгла, лошите метеорологични условия, скорост, несъобразена с тях“, коментира окръжният прокурор. По думите му има свидетели, които твърдят, че някои от водачите са шофирали с превишена скорост.

При част от автомобилите не е установен видим спирачен път. Дойчев припомни, че водачите са длъжни да съобразяват скоростта си с атмосферните условия и при необходимост да я намалят почти до спиране.

Иззети са 20 автомобила, взети са проби от настилката

До момента по случая са разпитани над 50 свидетели, извършени са шест огледа и са иззети 20 превозни средства като веществени доказателства.

Проверява се и състоянието на пътната инфраструктура. Взети са проби от настилката, а от Агенция „Пътна инфраструктура“ е изискана документация за въвеждането на участъка в експлоатация и извършваните ремонти.

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Разследващите проверяват също дали записите от камерите за толконтрол могат да дадат информация за движението на автомобилите непосредствено преди катастрофата.

Предстоят допълнителни разпити и автотехнически експертизи, които трябва да изяснят последователността на ударите, скоростта и действията на участниците. Прокуратурата ще проверява и евентуална отговорност на длъжностни лица, ако бъдат установени нарушения, свързани с пътната инфраструктура.

Снимка: БЧК