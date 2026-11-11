Арестуван е нов заподозрян за убийството на Илиян Филипов

Полицията е задържала нов заподозрян във връзка с убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, съобщи БНР, позовавайки се на свои източници. Арестът е извършен в Пазарджик, като в града са проведени и поредица от процесуално-следствени действия и претърсвания, добави БНТ. По информация на bTV мъжът е от Пазарджик и е задържан за срок до 72 часа, пише dir.bg.

Единственият задържан по случая до момента беше Славчо Мегеров. Той беше арестуван в София на следващата вечер след убийството.

По-рано днес „24 часа“ съобщи, по оръжието, с което е ликвидиран Илиян Филипов, намерено в петък, липсват отпечатъци на Мегера, като се позова на запознати с разследването. Според информацията по пистолета няма никакви отпечатъци или следи. По неофициални данни не са установени и и барутни частици по ръцете на първия заподозрян.

На 13 октомври Апелативният съд в Пловдив постанови Мегеров да остане с мярка за неотклонение „задържане под стража“. След като бяха изслушани двете страни по делото, магистратите посочиха, че е събран значителен обем доказателства, а органите на досъдебното производство са проявили изключителна усърдност.