Помагачът на Мегеров с дълго криминално минало

42-годишният мъж оказал логистическо съдействие при убийството на Илиян Филипов

Разследващите по убийството на бизнесмена Илиян Филипов нямат никакви съмнения, че Славчо Мегеров е физическият извършител на тежкото престъпление. Това заяви наблюдаващият прокурор по делото пред журналисти на извънреден брифинг днес по обяд.

Той подчерта, че арестуваният вчера 42-годишен криминално проявен мъж от Пазарджик е помагал на Мегеров при извършването на убийството. Ролята му е била чисто логистична. От думите на разследващите стана ясно, че той не е човекът, натиснал спусъка, а само е съдействал на физическия извършител.

Представителите на държавното обвинение и директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов отказаха на този етап да дадат допълнителни подробности от материалите по разследването. Те обаче съобщиха, че 42-годишният мъж има сериозно криминално минало и е лежал в затвора за участие в организирана престъпна група.

Старши комисар Костадинов разкри, че обвиненият в помагачество пазарджиклия е бил част от местната криминална група „Монополът“, заради което вероятно е получил осъдителна присъда през 2009 г.

Мъжът е бил обявен за издирване, след като разследващите събрали достатъчно данни за съпричастността му към убийството. Преди да бъде открит и арестуван, се укривал на различни адреси в Пазарджик. По думите на старши комисар Костадинов задържането му е преминало без съпротива.

От прокуратурата уточниха, че на този етап няма трети заподозрян за участие в покушението срещу Филипов, но разследването продължава. Двамата обвиняеми – Мегеров и соченият за негов помагач пазарджиклия – се познавали от години. Няма обаче данни вторият да е имал отношения с убития преди 40 дни бизнесмен.