Как технологиите променят грижата за децата с диабет – дискусия в Пловдив

Иновациите в контрола на диабета са във фокуса на XIV национална конференция на НАДД

По повод Световния ден за борба с диабета – 14 ноември водещи медицински специалисти, представители на здравната индустрия, родители и неправителствени организации ще обсъдят нови възможности за лечение, мониториране и превенция на усложненията при диабет тип 1.

Съвременните технологии, иновациите в инсулиновата терапия и възможностите за по-добър контрол на диабет тип 1 ще бъдат във фокуса на XIV конференция, организирана от Националната асоциация на децата с диабет (НАДД).

Форумът ще събере на едно място медицински специалисти, представители на институции, компании от здравния сектор, родители и хора, ангажирани с каузата за по-добро качество на живот на децата и младите хора с диабет. Основната цел е да бъдат представени актуалните медицински практики, технологичните решения и новите перспективи в лечението и ежедневното управление на заболяването.

„Диабетът не е само медицинска диагноза. Той е всекидневно предизвикателство за децата, младите хора и техните семейства, което изисква знания, постоянна подкрепа и достъп до съвременни решения. Нашата мисия е да обединяваме специалисти, институции, партньори и родители, за да създаваме повече възможности за навременна грижа, за по-добър контрол и пълноценен живот на децата с диабет. Технологиите се развиват, но най-важното е те да достигат до хората, които имат нужда от тях“, заявява организаторът на форума Мариета Котова, която е председател на НАДД.

Програма

Програмата на конференцията е разделена в три тематични сесии, които обхващат както медицинските достижения, така и практическото приложение на иновативните технологии.

Първият панел ще постави акцент върху автоматизираната инсулинова терапия при деца и юноши с диабет тип 1, реалните клинични резултати и новото поколение технологични решения. Ще бъдат разгледани приносът на затворените системи за подобряване на гликемичния контрол, както и възможностите на системата MiniMed 780G в грижата за най-малките. Особен акцент ще бъде участието на дете с диабет, което ще даде възможност темата да бъде разгледана и през погледа на хората, които ежедневно живеят със заболяването.

В следобедната сесия специалистите ще представят нови концепции за контрол на диабет тип 1 и превенция на усложненията, добри практики за поддържане на зъбното здраве при хора с диабет, както и ползите от сензорите за продължително мониториране на глюкозата.

Финалният панел ще бъде посветен на технологичния напредък в диабетната грижа – от измерването на глюкозата до интелигентните системи за контрол. Предвидени са презентации, дискусии и възможност за обмен на професионален опит между участниците.

XIV конференция на НАДД е част от усилията на организацията да поставя във фокуса на общественото внимание предизвикателствата пред децата и младите хора с диабет и необходимостта от по-добра информираност, достъп до иновации и подкрепа за семействата им. Форумът ще се проведе на 14 ноември от 10 часа в Landmark в Пловдив.

Световният ден за борба с диабета е повод не само за повишаване на осведомеността, но и за конкретен разговор за качеството на грижата, равния достъп до съвременно лечение и възможностите всяко дете с диабет да расте, учи и мечтае без ограничения, наложени от заболяването. По данни на Световната здравна организация около 300 000 деца и юноши в ЕС живеят с диабет. Според Международната диабетна федерация около 1,8 милиона деца и млади хора до 20-годишна възраст в света са с диабет тип 1. В България данните на Националната здравно-информационна система показват, че към края на 2025 г. 2796 деца и младежи до 19-годишна възраст са регистрирани с диабет тип 1. Нови 490 случая са регистрирани през миналата година. Статистиката показва колко важни са ранната диагностика, достъпът до съвременни технологии, постоянната медицинска подкрепа и информираността на семействата и именно тези въпроси ще бъдат сред основните акценти на XIV национална конференция на НАДД.