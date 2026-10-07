Хиляди изпратиха Илиян Филипов в последния му път

Ритуалната зала в Траурен парк „Север“ се оказа тясна за хората, дошли да се простят с бизнесмена и президент на „Ботев“

Близо три хиляди души се стекоха днес в Траурен парк „Север“ в Пловдив, за да отдадат последна почит на Илиян Филипов. Обредната зала, пространствата около нея и извън оградата на гробищата на „Рогошко шосе“ се оказаха тесни за множеството близки, приятели, познати, бизнес партньори и привърженици на ФК „Ботев“, дошли да изпратят бизнесмена в последния му път.

През залата преминаха негови роднини, приятели и колеги. Те полагаха цветя и венци пред портрета на Филипов и до белия ковчег, в който бе положено тялото му.

В двора на траурния парк бяха паркирани три камиона на транспортната компания PIMK, която Филипов ръководеше дълги години.

Сред дошлите да се поклонят бяха представители на бизнеса, строителния и архитектурния бранш, артисти, както и политически лица от настоящето и от различни периоди на обществения живот на града.

Мнозина определиха смъртта му като тежка загуба за Пловдив.

Много бяха и привържениците на ФК „Ботев“. Със своя президент се сбогува целият футболен клуб – ръководството, спортно-техническият щаб и футболистите.

„Толкова много важни процеси в града се случваха благодарение на него и той бе техният двигател“, коментираха близки на убития бизнесмен.

Илиян Филипов беше убит на 30 септември в Пловдив. За престъплението е обвинен Славчо Мегерев. Разследването продължава.