Фискалният съвет ще получи повече правомощия при оценката на бюджета

Парламентът ще обсъди промени, които предвиждат независимият орган да одобрява макроикономическите прогнози на финансовия министър и да оценява изпълнението на фискалните правила

Народното събрание ще разгледа на първо четене промени в Закона за Фискалния съвет и автоматичните корективни механизми. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и предвижда разширяване на правомощията на независимия орган при оценката на бюджетната политика.

Една от основните промени е Фискалният съвет да одобрява пролетната и есенната макроикономическа прогноза на министъра на финансите. Това трябва да става в срок до пет работни дни след предоставянето на документите. Изискването е свързано с европейските правила, според които прогнозите, на които се основават бюджетните планове, трябва да бъдат изготвяни или одобрявани от независима фискална институция.

Повече контрол върху бюджетните прогнози

С промените се разширяват и аналитичните функции на съвета. Той ще наблюдава спазването на числовите фискални правила и ще прави периодични последващи оценки на макроикономическите и бюджетните прогнози на финансовия министър.

Поне веднъж в рамките на мандата си органът ще трябва да анализира последователността, съгласуваността и ефективността на бюджетната рамка.

Предвижда се Фискалният съвет да изразява становища и по макроикономическите допускания в националния средносрочен фискално-структурен план. Той ще оценява и доколко отчетените бюджетни резултати съответстват на заложения в него план за нетните разходи.

Министрите ще трябва да мотивират несъгласието си

Оценките и становищата на Фискалния съвет няма да имат задължителен характер. Ако обаче Министерският съвет или съответните министри не ги приемат, ще трябва да изложат писмени мотиви и да ги публикуват в срок до два месеца.

Методологията за извършване на оценките ще трябва да гарантира обективност и последователност и да бъде съобразена с европейските и международните добри практики.

В програмата на парламента е включено и второ гласуване на промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

По време на редовния парламентарен контрол на депутатски въпроси ще отговарят министрите Наталия Ефремова, Иван Шишков, Евтим Милошев и Ива Петрова.