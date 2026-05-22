МРРБ започва анализ на населените места с риск от безводие

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва мащабен анализ на населените места с риск от безводие. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков в парламента в отговор на въпрос за мерките срещу водната криза и проблемите с водоснабдяването в страната.

По думите му проверката ще обхване три основни проблема – недостиг на вода при самите водоизточници, компрометирани довеждащи водопроводи и силно амортизирана ВиК мрежа.

„Водната криза започва реално да чука на вратата“, предупреди Шишков.

Подготвят 4-годишна програма срещу водната криза

Министърът обясни, че краткосрочните мерки могат единствено временно да облекчат ситуацията, а правителството подготвя дългосрочна 4-годишна програма с амбицията трайно да реши проблемите с безводието.

Според него трудностите във ВиК сектора са натрупвани с години. Сред основните причини той посочи остарялата инфраструктура, слабите темпове на подмяна на мрежата, климатичните промени и засушаването, както и увеличеното потребление през летните месеци.

Над половината водопроводи са от амортизиран азбест

Шишков цитира данни на „Български ВиК холдинг“, според които близо 64% от водопроводната мрежа в страната е изградена от азбестови тръби с изтекъл експлоатационен живот.

Още около 14% от мрежата е стоманена, като липсата на добра антикорозионна защита води до сериозни течове и загуби на вода.

Критики към местната власт

Регионалният министър отправи критики и към местната власт през годините, като заяви, че в някои случаи кметове са избягвали ремонти на ВиК мрежата, за да не разкопават улици преди избори.

Той коментира и кризата с водоснабдяването в Плевен, където предстои проверка на изразходваните средства и изпълнението на проектите, финансирани за справяне с проблема.