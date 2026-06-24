Брестовица: хроника на едно „временно“ безводие, което се превърна в постоянен режим
Водната криза в Пловдивска област отдавна не е извънредна ситуация, а устойчив модел, който се повтаря всяко лято. Сред най-показателните примери остава Брестовица – село, в което „временните“ прекъсвания на водата от години се редуват с ремонти, инвестиционни намерения и периоди на относително спокойствие.
Днес проблемът вече не е нов. Новото е само напрежението – между институции, оператор и жители, които настояват за едно и също: вода без прекъсване.
Откриха манган над нормата в питейната вода на Брестовица
ХРОНОЛОГИЯ: как Брестовица стигна до постоянния режим на несигурност
2019–2021: първите сигнали за системен проблем
Кметът на община „Родопи” обяви бедствено положение заради водата в Брестовица
Освен за съдържанието на манган във водата, жителите започват да сигнализират за: спад на налягането в летните месеци; периодични прекъсвания във високите части; съмнения за качеството на водата.
Върховна административна прокуратура възлага проверка за качеството на водата в Брестовица на двама министри
Темата все още се третира като „локален проблем“.
От тогава насам вече близо 5 години все се Обмислят варианти за решаване на проблема и за финансиране на новата водопроводна мрежа на Брестовица
2022–2023: аварии, ремонти и първи по-сериозни интервенции
През този период започват първите по-мащабни действия по мрежата, включително:
- ремонти по вътрешната водопроводна система;
- подмяна на отделни участъци;
- временни организационни мерки при аварии.
В Брестовица са направени два нови сондажа. Водата е чиста
Въпреки това режимният елемент не изчезва, а се „мести“ във времето.
2024: натрупване на напрежение и обществен фокус
Проблемът вече излиза извън локален контекст:
- сигнали за периодично нарушено водоподаване;
- засилено обществено недоволство;
- започва по-ясно изискване за структурно решение.
Брестовица влиза трайно в списъка на рисковите села в областта.
2025–2026: режим без официално име
Ситуацията се характеризира с:
- частични или периодични прекъсвания;
- чувствителност към аварии и сезонно натоварване;
- продължаващи инфраструктурни проекти без видим краен ефект.
На практика селото функционира в неофициален летен режим на водоснабдяване.
Лято 2025: Брестовица по времe на воден режим
СБЛЪСЪК: три гледни точки за един и същ проблем
ВиК операторът: „инфраструктура в процес на подобрение“
От страна на ВиК се подчертават:
- текущи ремонти и инвестиции;
- подмяна на мрежови елементи;
- нужда от координация чрез институционални структури;
- ограничения на ресурсите и сложност на системата.
Основният акцент е върху процеса, не върху крайния резултат.
Местната власт: „липса на гаранции, не на планове“
Кметството на Брестовица последователно настоява за:
- ясни срокове за завършване на ключови дейности;
- гарантиране на непрекъсваемост на водоснабдяването;
- отчетност за извършените инвестиции;
- реален ефект, а не само технически мерки.
Фокусът е върху резултатите, не върху намеренията.
Жителите: „всяко лято започва отначало“
За хората в селото проблемът е ежедневен:
- вода с прекъсвания в най-натоварените месеци;
- несигурност кога ще има водоподаване;
- усещане за цикъл от аварии и обещания.
В общественото възприятие кризата вече не е изключение, а правило.
Официално: Контролирано водоподаване за Брестовица
Ключовият въпрос: ремонт или модел на управление?
Брестовица поставя по-големия въпрос за цялата система в Пловдивска област:
дали проблемът е в остарялата инфраструктура, или в начина, по който тя се управлява и приоритизира.
Защото въпреки инвестиции, ремонти и планове, резултатът на терен остава почти непроменен – несигурно водоснабдяване в ключови летни периоди.
Най-фрапантната сцена се бидоните под кондензаторите на климатиците. Почти всяка къща ги има. Снимка Под тепето
Селото като диагноза
Брестовица вече не е просто точка на картата на ВиК проблемите. Тя се превръща в диагностичен случай – показващ как една система реагира, когато хроничният проблем се превърне в ежегодна норма.
И точно затова въпросът вече не е дали ще има следващ летен режим.
А защо той изобщо продължава да е необходим.
Още по темата четете в статията Пловдивско под напрежение: безводието се връща с всяко лято, а решенията остават частични.