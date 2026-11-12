Над 134 хил. нощувки са реализирани в област Пловдив през септември

Приходите от туристическо настаняване в региона надхвърлят 6,2 млн. евро, показват данните на НСИ

Турция остава водещият пазар за чуждестранни посетители на област Пловдив, следвана от Германия и Испания

Общо 134 634 нощувки са реализирани в местата за настаняване в област Пловдив през септември 2026 г. Това показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През отчетния месец в региона са функционирали 252 места за настаняване с 10 и повече легла. Те са разполагали с общо 13 376 легла.

Пренощувалите лица са 64 870, като 18 500 от тях са чужди граждани. Чуждестранните гости са реализирали 34 683 нощувки, а останалите 99 951 са на български туристи. Турция остава водещият пазар за чуждестранни посетители на област Пловдив, следвана от Германия и Испания.

По информацията на Териториално статистическо бюро – Юг за периода петте най-големи групи чуждестранни туристи в област Пловдив са:

Държава Дял от чуждестранните гости Турция 17,2% Германия 9,9% Испания 6,3% Израел 5,5% Франция 4,7%

Приходите от нощувки в областта възлизат на 6,23 млн. евро. От чуждестранните посетители са постъпили 1,76 млн. евро.

Това поставя Пловдив и региона сред областите с активна туристическа дейност и през септември, извън традиционния летен сезон, коментират анализаторите.

За сравнение, общо за страната през септември са отчетени над 3,15 млн. нощувки, реализирани от 955,4 хил. пренощували лица. Приходите от нощувки достигат 167,6 млн. евро, което е увеличение с 13,9% спрямо същия месец на миналата година.

На национално ниво броят на пренощувалите лица намалява с 1,6% на годишна база, докато приходите от нощувки нарастват.

В изследването на НСИ се включват категоризирани хотели и други места за краткосрочно настаняване с 10 и повече легла, които са функционирали през съответния месец.