Търсите жилище? Нов сайт за имоти разбира желанията ви с едно изречение

Намирането на подходящо жилище често започва с дълго разглеждане на обяви и сравняване на десетки характеристики. Нов сайт за недвижими имоти предлага съвсем различен подход. Вместо да избират между множество филтри, потребителите могат просто да опишат какъв дом търсят, например: „Двустаен апартамент под наем в Пловдив, обзаведен, до 600 евро“. Системата сама разпознава условията и подрежда резултатите според зададените критерии.

Именно на този принцип работи новата платформа immotso.eu, която стартира в България с първи публикувани предложения предимно от Пловдив и региона. Проектът залага на търсене с помощта на изкуствен интелект, разглеждане на имоти върху карта и безплатно публикуване на обяви както от частни собственици, така и от агенции. Амбицията на екипа е след българския пазар постепенно да обхване и останалите държави от Европейския съюз.

ImMotso разпознава отделните условия и автоматично ги превръща във филтри за търсене. Ако някой търси двустаен апартамент под наем в Пловдив до 600 евро, например, заявката се разпределя по съответните критерии – вид сделка, местоположение, брой стаи и цена.

Всеки от филтрите може да бъде премахнат или променен само с един клик. Възможно е и допълнително уточняване на търсенето чрез ново съобщение, без потребителят да започва процеса отначало.

Предвидени са и традиционните начини за намиране на подходящо жилище: чрез карта, избор на район или квартал и подробни филтри, като вид на строителството, етаж, отопление, енергиен клас и година на построяване.

При избора на жилище значение има не само самият апартамент или къща, но и средата, в която се намира. Затова всяка обява съдържа и информация за района и удобствата в близост. Потребителите могат да получат ориентир за спирките на градския транспорт, училищата, детските градини, магазините, аптеките и парковете наоколо.

Предвиден е и асистент, интегриран в самата обява, чрез който могат да се задават допълнителни въпроси за локацията. Например дали в близост има болница или какви търговски обекти се намират в района.

Така клиентите могат да преценят не само дали дадено жилище отговаря на техните изисквания, но и какви удобства и инфраструктура предлага районът около него.

Друга особеност на новия портал е, че публикуването на обяви е безплатно за всички. Това важи както за собствениците, които продават или отдават жилищата си без посредник, така и за агенциите за недвижими имоти.

Всеки нов потребител получава и допълнителна възможност – първата му обява се промотира безплатно за период от 15 дни. През това време тя се показва на по-видими позиции в резултатите от търсенето и в останалите страници на сайта.

Обявите от частни лица стават видими веднага след публикуването им. Агенциите могат да добавят предложенията си ръчно или да интегрират собствените си CRM системи чрез API интеграция.

За хората, които следят пазара и чакат конкретно предложение, е предвидена възможност за запазване на търсенията. При появата на нова обява, която отговаря на зададените критерии, сайтът изпраща известие.

ImMotso е достъпен на девет езика: български, английски, немски, испански, френски, италиански, полски, нидерландски и румънски. Многоезичните версии са част от плановете за развитие на проекта и разширяването му на европейския пазар.

Новият портал може да бъде разгледан на immotso.eu, където публикуването на обяви е безплатно.