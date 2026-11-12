Мъж от Пазарджик е обвинен в помагачество за убийството на Илиян Филипов

Разследването на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов стигна до втори обвиняем. Окръжната прокуратура в Пловдив е повдигнала обвинение на 42-годишен мъж с инициали А.Д., който според разследващите е подпомогнал умишлено извършването на престъплението.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Арестуван е нов заподозрян за убийството на Илиян Филипов

До момента единственият обвиняем по делото беше 51-годишният Славчо Мегеров, задържан в София вечерта след убийството. На 13 октомври Апелативният съд в Пловдив постанови той да остане в ареста. Тогава магистратите посочиха, че по делото е събран значителен обем доказателства.

Илиян Филипов, на 53 години, беше убит в Пловдив на 30 септември. Според обвинението убийството е извършено умишлено и предварително планирано. Разследването продължава.