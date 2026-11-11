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Депутатът Галин Дурев е фаворит за председател на ПБ в Пловдив

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 15:08ч, сряда, 11 ноември, 2026
1 149 Преди по-малко от минута

Народният представител от Прогресивна България Галин Дурев е фаворит за поста председател на пловдивската структура на партията. Депутатът от управляващата формация на Румен Радев е с най-големи шансове да оглави местната организация, научи Под тепето.

Дурев стана част от парламента като трети от листата на ПБ в област Пловдив. Той е председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Също така е член на Комисията по отбрана. Той е от Сопот и по образование е политолог. Беше народен представител и след изборите през 2024г., но от БСП- Обединена левица.

Пловдивската структура на ПБ остана без шеф, след като Ангел Стоев реши да се оттегли от ръководния пост и да остане само редови член на формацията.

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 15:08ч, сряда, 11 ноември, 2026
1 149 Преди по-малко от минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

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