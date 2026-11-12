Новата атракция вече се монтира на Главната. Коледното градче ще работи 45 дни с концерти, работилници и забавления за деца

Двуетажна въртележка, каквато досега не е показвана в България, вече се монтира в центъра на Пловдив. Атракцията е сред големите новости на тазгодишното издание на „Коледа в Пловдив“ и ще бъде една от спирките за малките посетители на празничното градче, което отваря врати на 20 ноември.

Съоръжението се намира на Главната, в района до Централна поща, където тече подготовката за коледния базар. Въртележката е на две нива, с декоративни фигури, пищна украса и стотици светлини. За разлика от традиционните карусели, тук едновременно ще могат да се забавляват повече деца, разпределени на двата етажа.

„Истинско бижу сред коледните атракции! Два етажа забавление, изящни фигури, пищна украса и стотици блестящи светлини, които ще ви пренесат в атмосферата на най-красивите европейски коледни базари!„-така описват атракциона от Коледа в Пловдив / Christmas in Plovdiv.

Организаторите все още не са обявили официалната цена на билета за самата двуетажна въртележка, тъй като монтажът приключва непосредствено преди старта на фестивала. Очаква се тарифите да бъдат обявени на място на касите при откриването на 20 ноември.

Има само четири такива в Европа, коментира кметът на Пловдив Костадин Димитров, снимайки се до атракцията тазии сутрин и допълни, че единият е в най-стария ѝ жив град за пръв път тази година.

Това обаче няма да е единствената атракция за най-малките. Тази година организаторите са подготвили и специална пързалка за спускане с шейни, която ще предложи зимни забавления в центъра на града, без да е необходим сняг. Една от любимите атракции от миналата година отново ще радва малки и големи – връща се и въртящата се коледна елха, която се превърна в една от любимите атракции на миналогодишното издание.

Второто издание на „Коледа в Пловдив“ ще продължи цели 45 дни – от 20 ноември до 3 януари 2027 г. Коледното градче на площад „Централен“ ще посреща посетители всеки ден между 10 и 22 часа.

Дървените къщички ще предложат празнични сувенири, играчки и кулинарни изкушения – от традиционни български ястия до европейски специалитети, греяно вино и горещ шоколад.

Програмата ще включва концерти, танцови и балетни спектакли, хорови изпълнения, коледари, кукери и творчески работилници. Всяка събота е предвиден голям концерт с популярни български изпълнители, а откриването на 20 ноември ще бъде отбелязано със специално музикално събитие.

Сред тематичните занимания са писане на писма до Дядо Коледа, изработване на картички, украси и подаръци. На Никулден, 6 декември, гост ще бъде Музеят на хляба, който ще организира работилница за месене и украсяване на обредни хлябове.

Всички концерти, спектакли и творчески работилници са с вход свободен.