Рехав и тих протест срещу управляващите в Пловдив в Деня на траур

Тих протест срещу управляващите организираха граждани тази вечер на площад Съединение в Пловдив, в Деня на национален траур заради ужасяващата верижна катастрофа на магистрала Тракия и жертвите й. Единици се събраха на недоволството, свикано под мотото „Не на обедняването“ от хората, седящи зад инициативата „Регресивна България“. Заради тежестта на траурния ден те решиха да протестират тихо, без скандирания и без лозунги, само с няколко трибагреника.

До този момент физически лица или организации, които администрират „Регресивна България“, не бяха обявени публично. На площада пред наш репортер като човек от инициативата в Пловдив се представи като Златко Бошнаков. Той заяви, че протестът се случва, тъй като представителите на новата власт от Прогресивна България не знаят математика и са конструирали бюджет за обедняването на българина. Лицето на Бошнаков е известно от събития на Продължаваме промяната и се свързва в града именно с тази формация.

На събитието бе забелязан и белокос мъж, който се представи, че е на 92 години и че живее в чужбина, но е дошъл на протеста, за да види как пловдивчани недоволстват срещу властта. „Това правителство е пагубно за България“, заяви той.