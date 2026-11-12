КЗК започна проверка срещу още една голяма търговска верига

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала производство срещу още една голяма търговска верига в България. Това съобщи Желю Бойчев от регулатора в предаването „Денят започва“ по БНТ. Той не посочи името на компанията.

През май КЗК започна производства срещу „Кауфланд България“ и „Максима България“, която управлява магазините „Т-Маркет“. В началото на тази седмица комисията наложи на „Кауфланд“ санкция от 75,7 млн. евро за три нарушения при отношенията с доставчици на хранителни продукти. Компанията отхвърли обвиненията и заяви, че ще обжалва решението.

В момента регулаторът проверява и за нелоялни практики при обозначаването на стоки като български, както и за проблеми, свързани със собствените марки на търговските вериги. Според Бойчев разрастването на тези марки може да създаде риск за позициите на местните производители.

КЗК работи и по осем производства за предполагаеми картелни споразумения. Пазарът на горива остава под постоянно наблюдение, посочи още Бойчев.

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