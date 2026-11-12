Над 400 души дариха кръв в Пловдив след тежките катастрофи на АМ „Тракия“

278 души са се отзовали в деня на национален траур, но към момента кръвните запаси са достатъчни

Повече от 400 души са дарили кръв в Пловдив след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември. Само във вчерашния ден на национален траур кръводарителите са били 278. Данните съобщи пред БТА директорът на Районния център за трансфузионна хематология в Пловдив д-р Янко Янков.

Въпреки голямата вълна на съпричастност, към момента от Пловдив не са заявявани кръвни продукти за пострадалите при катастрофите.

Запасите на центъра са достатъчни, а лекарят призова хората, които са решили да дарят кръв, да го направят и през следващите седмици, вместо всички да се струпват в рамките на няколко дни.

Натрупването на прекалено големи количества кръв не е желателно, тъй като продуктите имат различен срок на годност, обясни Янков. Той подчерта, че нуждата от кръв е постоянна и кръводаряването трябва да бъде регулярно, а не само в моменти на трагедии.

Директорът на центъра благодари на всички, които са откликнали на призива за помощ, и напомни, че най-ценна е съпричастността, която не приключва с отминаването на извънредната ситуация.